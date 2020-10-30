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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582241537.html
Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19
Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19
Доля пожилых и людей с хроническими заболеваниями среди пациентов с COVID-19 в Москве с конца сентября снизилась с 30% до 15%, сообщила в пятницу заместитель... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:30
2020-10-30T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доля пожилых и людей с хроническими заболеваниями среди пациентов с COVID-19 в Москве с конца сентября снизилась с 30% до 15%, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если в конце сентября доля пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями в общей структуре заболевших составляла 30%, то теперь - 15%", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19

11:30 30.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доля пожилых и людей с хроническими заболеваниями среди пациентов с COVID-19 в Москве с конца сентября снизилась с 30% до 15%, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если в конце сентября доля пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями в общей структуре заболевших составляла 30%, то теперь - 15%", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
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