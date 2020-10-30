https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582241537.html

Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19

Власти Москвы заявили о снижении доли пожилых среди больных COVID-19

Доля пожилых и людей с хроническими заболеваниями среди пациентов с COVID-19 в Москве с конца сентября снизилась с 30% до 15%, сообщила в пятницу заместитель... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:30

2020-10-30T11:30

2020-10-30T11:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доля пожилых и людей с хроническими заболеваниями среди пациентов с COVID-19 в Москве с конца сентября снизилась с 30% до 15%, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если в конце сентября доля пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями в общей структуре заболевших составляла 30%, то теперь - 15%", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва