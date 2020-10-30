https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582236857.html

Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве

Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве

Число госпитализированных с COVID-19 в Москве примерно равно количеству выписываемых из больниц, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:14

2020-10-30T11:14

2020-10-30T13:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число госпитализированных с COVID-19 в Москве примерно равно количеству выписываемых из больниц, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, ежедневно в столице выявляют от четырех до пяти тысяч инфицированных, около 1,2 тысячи нуждаются в госпитализации."При этом хочу отметить, так как темпы прироста сокращаются, примерно столько, сколько мы госпитализируем, столько мы и выписываем. И на сегодняшний день можно сказать, что мы нащупали такое равновесие, но, конечно, оно хрупкое, может качнуться как в ту, так и в другую сторону", — cказала заммэра.По ее словам, в целом за последнюю неделю темп прироста заболеваемости составил два процента, а госпитализаций — три процента.Он добавила, что доля пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями в общей структуре заболевших также снижается — если в конце сентября она составляла 30 процентов, то теперь — 15 процентов.Дает позитивные результаты и перевод старшеклассников на дистанционное обучение, рассказала Ракова."По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в десять раз. В свою очередь, число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти наполовину", — пояснила она.Заммэра рассказала и о том, как проходят в Москве клинические испытания вакцины "Спутник V". По ее словам, первый компонент ввели уже 20 тысячам москвичей, оба компонента получили десять тысяч человек.В рамках гражданского оборота вакцины сейчас прививаются люди из группы риска — в первую очередь врачи и учителя, всего прививку получили две с половиной тысячи человек. Тем временем власти готовятся к тому, чтобы прививать всех желающих."Мы не теряем время даром, — пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только она поступит, а я думаю, что в течение месяца, мы начнем ее массово применять для всех желающих", — заключила заммэра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582153467.html

https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва