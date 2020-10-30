https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582232655.html

Власти заявили о снижении темпа прироста по коронавирусу в Москве

Власти заявили о снижении темпа прироста по коронавирусу в Москве

Темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве в последние 2 недели снижается, в последние семь дней составляет 2%, это внушает сдержанный оптимизм, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:01

2020-10-30T11:01

2020-10-30T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве в последние 2 недели снижается, в последние семь дней составляет 2%, это внушает сдержанный оптимизм, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Последние две недели мы видим, что темпы прироста вновь выявленных больных у нас сокращаются. За последнюю неделю темп прироста вновь выявленных больных 2%, а госпитализаций - 3%. И, конечно, это вселяет в нас сдержанный оптимизм, что кривая у нас в Москве начинает загибаться", - заявила заммэра в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва