https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582232655.html
Власти заявили о снижении темпа прироста по коронавирусу в Москве
Власти заявили о снижении темпа прироста по коронавирусу в Москве
Темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве в последние 2 недели снижается, в последние семь дней составляет 2%, это внушает сдержанный оптимизм, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:01
2020-10-30T11:01
2020-10-30T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве в последние 2 недели снижается, в последние семь дней составляет 2%, это внушает сдержанный оптимизм, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Последние две недели мы видим, что темпы прироста вновь выявленных больных у нас сокращаются. За последнюю неделю темп прироста вновь выявленных больных 2%, а госпитализаций - 3%. И, конечно, это вселяет в нас сдержанный оптимизм, что кривая у нас в Москве начинает загибаться", - заявила заммэра в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва