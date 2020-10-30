https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227720.html

В России за сутки 14 519 человек вылечились от коронавируса

В России за сутки 14 519 человек вылечились от коронавируса

За сутки в РФ выписаны 14 519 человек после COVID-19, за все время - 1 200 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:44

2020-10-30T10:44

2020-10-30T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 519 человек после COVID-19, за все время - 1 200 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рекордное число выписанных после коронавируса за сутки было зарегистрировано накануне и составило 14 740 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество