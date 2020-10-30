https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227720.html
В России за сутки 14 519 человек вылечились от коронавируса
В России за сутки 14 519 человек вылечились от коронавируса
За сутки в РФ выписаны 14 519 человек после COVID-19, за все время - 1 200 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:44
2020-10-30T10:44
2020-10-30T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 519 человек после COVID-19, за все время - 1 200 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рекордное число выписанных после коронавируса за сутки было зарегистрировано накануне и составило 14 740 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество