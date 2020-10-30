Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582217189.html
Названа страна, в которой раньше других завершится эпидемия COVID-19
Названа страна, в которой раньше других завершится эпидемия COVID-19
Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса, такое мнение в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:36
2020-10-30T12:45
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_1b95f96f1e54fdd3b8b77155f22be51e.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f9c137daa33adcd8c4ee9aaa46502804.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав жемчугов, коронавирус covid-19, швеция, в мире

Названа страна, в которой раньше других завершится эпидемия COVID-19

09:36 30.10.2020 (обновлено: 12:45 30.10.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится. Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов", — рассказал Жемчугов.

Женщина в защитной маске на автобусной остановке с плакатом, призывающим держать социальную дистанцию, Стокгольм, Швеция - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 06:40Распространение нового коронавируса
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.

"Я думаю, что Швеция (будет. — Прим. ред.) первая, кто выйдет на уровень 60-70 процентов (иммунной прослойки. — Прим. ред.), там просто некому будет болеть, все переболеют", — отметил Жемчугов, напомнив, что это тот показатель, при котором пандемия завершается.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус COVID-19ШвецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Лента новостейМолния