https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582217189.html

Названа страна, в которой раньше других завершится эпидемия COVID-19

Названа страна, в которой раньше других завершится эпидемия COVID-19

Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса, такое мнение в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:36

2020-10-30T09:36

2020-10-30T12:45

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

швеция

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html

швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус covid-19, швеция, в мире