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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582214153.html
В Китае рассказали о восстановлении экономики в условиях пандемии
В Китае рассказали о восстановлении экономики в условиях пандемии
Китай, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние пандемии, однако благодаря эффективным и своевременным мерам не только в борьбе с... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:13
2020-10-30T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
китай
ухань
в мире
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние пандемии, однако благодаря эффективным и своевременным мерам не только в борьбе с заболеванием, но и по поддержанию экономики, смог по обоим направлениям добиться важных результатов, заявил на пресс-конференции в пятницу глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.По его словам, руководство Китая смогло оперативно выстроить необходимую стратегию и одновременно реализовывать меры как по борьбе с эпидемией, так и по поддержанию экономики.Чиновник выделил несколько блоков мер, которые помогли Китаю сдержать на своей территории дальнейшее распространение болезни и восстановить экономику.Во-первых, по его словам, Китай своевременно взял под контроль эпидемию и создал нормальные условия для развития, власти оперативно оптимизировали стратегические меры по профилактике и контролю за эпидемией, что позволило примерно за три месяца добиться решающих результатов в борьбе с болезнью в Ухане и провинции Хубэй.Далее власти страны приняли политические меры по стимулированию активности участников рынка, в том числе в очередной раз снизили налоги, сократили издержки предприятий, выпустили специальные казначейские облигации для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19, повысили уровень бюджетного дефицита.Благодаря всем мерам макроэкономическая политика и политика, призванная помочь компаниям преодолеть трудности, оказались эффективными и способствовали выживанию и развитию сотен миллионов участников рынка.Важную роль также сыграло решение о том, что приоритет должен быть отдан стабилизации ситуации с занятостью и обеспечению основных средств к существованию населения, а также необходимости уделять особое внимание укреплению сельскохозяйственного производства.Нин Цзичжэ также отметил, что важную роль в реагировании на эпидемию сыграли новые сферы предпринимательства, которые в Китае уже и так были довольно хорошо развиты, в частности, активно выросли спрос и предложение в сфере электронной коммерции, экспресс-доставки, новый импульс для развития получило онлайн-образование."Мы намерены и далее твердо придерживаться нормализации профилактики и контроля за эпидемией и не собираемся расслабляться", - заявил Нин Цзичжэ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582120732.html
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коронавирус covid-19, хубэй, китай, ухань, в мире

В Китае рассказали о восстановлении экономики в условиях пандемии

09:13 30.10.2020 (обновлено: 09:14 30.10.2020)
 
© AP Photo / Kin CheungЛюди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Kin Cheung
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние пандемии, однако благодаря эффективным и своевременным мерам не только в борьбе с заболеванием, но и по поддержанию экономики, смог по обоим направлениям добиться важных результатов, заявил на пресс-конференции в пятницу глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.
"Эпидемия COVID-19 оказала сильное влияние на весь мир, и Китай не стал исключением… Из-за влияния эпидемии мы, естественно, также столкнулись с проблемами занятости рабочих-мигрантов и роста цен на продукты питания, но эти проблемы были эффективно решены с помощью мер по борьбе с эпидемией и мер по развитию, а также реализации политики реформ и открытости", - заявил Нин Цзичжэ.
По его словам, руководство Китая смогло оперативно выстроить необходимую стратегию и одновременно реализовывать меры как по борьбе с эпидемией, так и по поддержанию экономики.
"Мы не только первыми смогли взять под контроль эпидемиологическую ситуацию, но и первыми смогли добиться восстановления положительных темпов экономического роста", - указал он.
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Путин прокомментировал развитие китайской экономики
Чиновник выделил несколько блоков мер, которые помогли Китаю сдержать на своей территории дальнейшее распространение болезни и восстановить экономику.
Во-первых, по его словам, Китай своевременно взял под контроль эпидемию и создал нормальные условия для развития, власти оперативно оптимизировали стратегические меры по профилактике и контролю за эпидемией, что позволило примерно за три месяца добиться решающих результатов в борьбе с болезнью в Ухане и провинции Хубэй.
"Во-вторых, быстрая организация возобновления работы и производства поспособствовала стабильному и уверенному восстановлению предприятий, в кратчайшие сроки были приняты свыше 90 разноплановых политических мер по возобновлению работы и производства по восьми направлениям, что позволило решить проблемы и устранить препятствия, а также поддержать стабильную работу производственных цепочек и цепей поставок", - указал он.
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Накормить полтора миллиарда ртов. Как Китай с этим справляется?Население КНР уже перевалило за 1,4 миллиарда. А в распоряжении у страны на пятую часть человечества – меньше одной десятой мировой пашни. Да, что-то докупают, но ведь что-то и продают. Как им удается всех накормить?
Далее власти страны приняли политические меры по стимулированию активности участников рынка, в том числе в очередной раз снизили налоги, сократили издержки предприятий, выпустили специальные казначейские облигации для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19, повысили уровень бюджетного дефицита.
Благодаря всем мерам макроэкономическая политика и политика, призванная помочь компаниям преодолеть трудности, оказались эффективными и способствовали выживанию и развитию сотен миллионов участников рынка.
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Важную роль также сыграло решение о том, что приоритет должен быть отдан стабилизации ситуации с занятостью и обеспечению основных средств к существованию населения, а также необходимости уделять особое внимание укреплению сельскохозяйственного производства.
Нин Цзичжэ также отметил, что важную роль в реагировании на эпидемию сыграли новые сферы предпринимательства, которые в Китае уже и так были довольно хорошо развиты, в частности, активно выросли спрос и предложение в сфере электронной коммерции, экспресс-доставки, новый импульс для развития получило онлайн-образование.
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"Непрерывное ускорение реформы по упрощению административных процедур, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа на рынок, расширение внешних связей помогли добиться эффекта стабилизации ожиданий, инвестиций, внешней торговли и иностранных инвестиций", - указал он.
"Мы намерены и далее твердо придерживаться нормализации профилактики и контроля за эпидемией и не собираемся расслабляться", - заявил Нин Цзичжэ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйКитайУханьВ мире
 
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