https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582214153.html

В Китае рассказали о восстановлении экономики в условиях пандемии

В Китае рассказали о восстановлении экономики в условиях пандемии

Китай, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние пандемии, однако благодаря эффективным и своевременным мерам не только в борьбе с... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:13

2020-10-30T09:13

2020-10-30T09:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хубэй

китай

ухань

в мире

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние пандемии, однако благодаря эффективным и своевременным мерам не только в борьбе с заболеванием, но и по поддержанию экономики, смог по обоим направлениям добиться важных результатов, заявил на пресс-конференции в пятницу глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.По его словам, руководство Китая смогло оперативно выстроить необходимую стратегию и одновременно реализовывать меры как по борьбе с эпидемией, так и по поддержанию экономики.Чиновник выделил несколько блоков мер, которые помогли Китаю сдержать на своей территории дальнейшее распространение болезни и восстановить экономику.Во-первых, по его словам, Китай своевременно взял под контроль эпидемию и создал нормальные условия для развития, власти оперативно оптимизировали стратегические меры по профилактике и контролю за эпидемией, что позволило примерно за три месяца добиться решающих результатов в борьбе с болезнью в Ухане и провинции Хубэй.Далее власти страны приняли политические меры по стимулированию активности участников рынка, в том числе в очередной раз снизили налоги, сократили издержки предприятий, выпустили специальные казначейские облигации для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19, повысили уровень бюджетного дефицита.Благодаря всем мерам макроэкономическая политика и политика, призванная помочь компаниям преодолеть трудности, оказались эффективными и способствовали выживанию и развитию сотен миллионов участников рынка.Важную роль также сыграло решение о том, что приоритет должен быть отдан стабилизации ситуации с занятостью и обеспечению основных средств к существованию населения, а также необходимости уделять особое внимание укреплению сельскохозяйственного производства.Нин Цзичжэ также отметил, что важную роль в реагировании на эпидемию сыграли новые сферы предпринимательства, которые в Китае уже и так были довольно хорошо развиты, в частности, активно выросли спрос и предложение в сфере электронной коммерции, экспресс-доставки, новый импульс для развития получило онлайн-образование."Мы намерены и далее твердо придерживаться нормализации профилактики и контроля за эпидемией и не собираемся расслабляться", - заявил Нин Цзичжэ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582120732.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/kitay-1581190099.html

https://ria.ru/20201008/tramp-1578741618.html

хубэй

китай

ухань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хубэй, китай, ухань, в мире