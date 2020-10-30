https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582209470.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 45 018 354, из них 1 181 027 человек скончались. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:03
2020-10-30T08:03
2020-10-30T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 45 018 354, из них 1 181 027 человек скончались.Цифры приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. Каждая страна выработала свою тактику противостояния коронавирусу, большинство временно закрыли границы.На первом месте по числу заразившихся уже несколько месяцев находятся США, за ними идут Индия и Бразилия. В пятерку входят Россия и Франция, следом расположились Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания, Мексика и другие. Китай, откуда пошло распространение вируса, занимает сейчас 54-е место.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире