https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582207099.html

Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19

Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:12

2020-10-30T07:12

2020-10-30T07:12

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Накануне оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 17 717, до 1 581 693. Наибольшее количество в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514. Подтверждены 366 смертей людей с коронавирусом, за все время - 27 301.Что касается роста числа погибших от коронавируса, эксперт посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных зараженных. Кроме того, важно учитывать количество сделанных тестов."Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно - количество погибших. Потому что рост зараженных - это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает", - добавил Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/rot-1582189706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург