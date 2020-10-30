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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582207099.html
Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19
Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:12
2020-10-30T07:12
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Накануне оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 17 717, до 1 581 693. Наибольшее количество в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514. Подтверждены 366 смертей людей с коронавирусом, за все время - 27 301.Что касается роста числа погибших от коронавируса, эксперт посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных зараженных. Кроме того, важно учитывать количество сделанных тестов."Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно - количество погибших. Потому что рост зараженных - это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает", - добавил Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19

07:12 30.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 52
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Накануне оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 17 717, до 1 581 693. Наибольшее количество в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Подмосковье – 514. Подтверждены 366 смертей людей с коронавирусом, за все время - 27 301.
"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% - остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", - рассказал Жемчугов.
Что касается роста числа погибших от коронавируса, эксперт посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных зараженных. Кроме того, важно учитывать количество сделанных тестов.
"Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно - количество погибших. Потому что рост зараженных - это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает", - добавил Жемчугов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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