https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582204191.html

Эпидемиолог спрогнозировал число заболеваний на пике COVID-19

Эпидемиолог спрогнозировал число заболеваний на пике COVID-19

На пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T05:06

2020-10-30T05:06

2020-10-30T09:06

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.После этого, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации, уточнила собеседница агентства.Она отметила, что все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер.О начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу, пояснила Пшеничная. Этот индекс рассчитывается по формуле: количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня делится на официальное число инфицированных за предыдущие четыре дня.Накануне за сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 — 17 717, общее число заболевших достигло 1 581 693, сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом рекордным стало и число выписанных за сутки — 14 740 излечившихся, за все время — 1 186 041 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581689610.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва