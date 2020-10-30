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В Роспотребнадзоре оценили влияние погоды на заболеваемость COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили влияние погоды на заболеваемость COVID-19
На заболеваемость коронавирусом влияют погодные факторы: плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать его более восприимчивым к инфекциям,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:09
2020-10-30T09:04
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На заболеваемость коронавирусом влияют погодные факторы: плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать его более восприимчивым к инфекциям, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.Она подчеркнула, что инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение коронавирусной инфекции.Ранее сообщалось, что за последние сутки коронавирусом в России заразились 17 717 человек, за весь период в стране выявлены 1 581 693 заболевших COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Роспотребнадзоре оценили влияние погоды на заболеваемость COVID-19

03:09 30.10.2020 (обновлено: 09:04 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве
Прохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На заболеваемость коронавирусом влияют погодные факторы: плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать его более восприимчивым к инфекциям, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

"На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям ", — сказала Пшеничная.

Она подчеркнула, что инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что за последние сутки коронавирусом в России заразились 17 717 человек, за весь период в стране выявлены 1 581 693 заболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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