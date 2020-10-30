https://ria.ru/20201030/korgi-1582332894.html

Все, что нужно знать о корги

Все, что нужно знать о корги

Корги — порода собак, которые влюбляют в себя при первом взгляде. Об особенностях ухода, воспитания и дрессировки — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:10

2020-10-30T18:10

2020-10-30T21:20

собаки

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Корги — порода собак, которые влюбляют в себя при первом взгляде. Об особенностях ухода, воспитания и дрессировки — в материале РИА Новости.Характеристика породыЭта порода относится к семейству овчарок, поэтому о вельш-корги пемброк говорят, что это большая собака в маленьком теле. Рост корги обычно не превышает 30 сантиметров в холке, а вес колеблется от 12 до 15 килограммов. Продолжительность жизни составляет 12-15 лет. Существует и другая разновидность: вельш-корги кардиган. Эти уроженцы Уэльса чуть больше пемброков и отличаются от них строением лап и головы. Они более коренастые, а вес колеблется от 14 до 17 килограммов. Кардиганы появились немного раньше пемброков и разводились для пастушьих работ, поэтому они более выносливые.Шерсть у этих представителей семейства овчарок грубая, с жестким подшерстком, а окрас породы корги очень разнообразен и может отличаться оригинальным рисунком. "Эта порода универсальная, — рассказал РИА Новости Алексей Барабанщиков, кинолог питомника вельш-корги пемброк "Арабель Де Гранд". — В породистом корги уже заложено дружелюбное отношение к человеку. Он хорош как первая собака, потому что прост в уходе: вычесывайте, и все. Особых требований в кормлении тоже, как правило, нет. Это собака-компаньон. Раньше они были пастухами, но с прошлого века используются именно как компаньоны". В России эта порода стала пользоваться спросом относительно недавно. Ответ на вопрос, сколько стоит корги, можно найти на профильных сайтах. Судя по ним, цена породистого щенка обычно варьируется от 30 000 до 70 000 рублей, однако в регионах собаку можно купить и дешевле. История породы вельш-корги пемброкПервое упоминание об этой породе относится к X веку. Считается, что "корги" переводится с уэльского как "карликовая собака" или "сторожевая собака". Корги пемброк появились на территории графства Пемброкшир, а корги кардиган — в соседнем Кардиганшире. Существует много легенд о том, как корги появились на территории Британии. По одной из них, щенков этой породы людям подарили феи, согласно другой — крестьянские дети нашли щенят на дереве и принесли домой. Согласно более реалистичным версиям, происхождение корги связано со скандинавскими собаками, которых могли привезти викинги. В числе возможных прародителей выделяют шведского вальхунда и исландскую собаку. Широкую известность порода приобрела только в XX веке, когда герцог Йоркский преподнес в подарок щенка своей дочери, будущей Елизавете II. С тех пор королевские корги являются неотъемлемыми "членами" монаршей семьи, а королеву можно по праву называть самым большим знатоком этой породы.ЛичностьЭти собаки отличаются жизнерадостностью, дружелюбием, они ласковые и веселые. Корги обладают высоким интеллектом и интуицией, в чем порой не уступают большим служебным псам. Пемброки очень преданы человеку и отлично ладят со всеми домочадцами. Собака прекрасно распознает настроение человека и знает, когда лучше не приближаться к хозяину или когда можно потребовать ласки. Также отличается большой подвижностью и любовью к активным играм. Несмотря на то, что вельш-корги пемброк и кардиган очень похожи, в их характере есть различия. Кардиган более спокоен, рассудителен и вынослив, а пемброк — более озорной и чуткий. У породы есть еще один плюс: они очень тихие, поэтому чрезмерный лай считается не нормой, а аномалией.Считается, что корги отлично ладят с детьми и стойко терпят все детские выходки, не проявляя недовольства или агрессии. Залог этой черты характера — необычайная жизнерадостность и отсутствие злопамятности.ОбучениеСобаки породы пемброк легко поддаются дрессировке и воспитанию, особенно в юном возрасте. Нередко они запоминают команды с двух-трех повторений и способны изучать цирковые номера. Алексей Барабанщиков отмечает: "Корги — это фактически овчарки, пастушьи собаки. Они по некоторым рейтингам находятся на 11-м месте по интеллекту среди всех пород, поэтому их очень легко учить командам, даже необязательно ходить к тренеру. Достаточно посмотреть рекомендации в интернете, чтобы обучить самому".Начинать воспитание следует с приучения пса к его кличке. Для этого нужно как можно чаще подзывать к себе питомца, называя его по имени. Дрессируя корги, нужно быть последовательным и категоричным, не поддаваясь на уловки этой хитроумной собаки. Так как порода очень игривая, воспитывать ее лучше в формате игры. Первая команда, которую должен усвоить щенок, — "ко мне". Ее нужно произносить в связке с именем корги. После этого можно научить собаку командам "место", "сидеть", "лежать" и "принеси". Корги нужно обязательно поощрять за успешно выполненную команду и всячески хвалить. Специализированные курсы с дрессировщиком лучше начинать после четырехмесячного возраста. УходПредставители этой породы не требуют какого-то особенного ухода. Корги нужно купать, но не очень часто. Шампунь выбирайте качественный и тщательно его смывайте, чтобы на шерсти не оставалось химических средств. В межсезонье собаке нужно мыть лапы и смывать грязь с живота. Чтобы этого избежать, можно купить специальный защитный комбинезон. Пемброкам, как и другим собакам, нужно обстригать когти, а во время линьки вычесывать шерсть. Линяют корги два раза в год.Питание пса должно быть сбалансированным, наполненным витаминами и минералами. Кормить можно сухим кормом или натуральными продуктами. Во втором случае в рационе должны присутствовать мясные продукты (за исключением курицы), каши, творог и яйца.Распространенные заболеванияЕсли вы решили купить корги, помните, что это очень выносливые и крепкие собаки, но и они подвержены болезням. Слабые места этой породы — глаза, уши, межпозвоночные диски и суставы. У некоторых псов встречается дисплазия тазобедренных суставов, которая передается по наследству, поэтому за здоровьем питомца нужно следить с раннего возраста и периодически показывать его врачу. Месяцев до шести-семи важно, чтобы щенок не спускался по лестнице сам. Подниматься по ней можно, а вот спускаться — нет. Это связано с тем, что должны сформироваться суставы и скелет животного.Корги очень любят покушать и из-за этого часто сталкиваются с ожирением. За этим тоже нужно следить, иначе лишний вес создаст дополнительную нагрузку на кости и суставы.

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https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html

https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html

https://ria.ru/20200628/1573594746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, общество