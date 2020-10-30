Эксперт оценил возможность установить карателей псковского концлагеря
© Фото : "Поисковое движение России"Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Расследование военных преступлений в нацистском концлагере в деревне Моглино Псковской области поможет установить личности палачей, это еще возможно, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе.
На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. По всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Найдено много артефактов, свидетельствующих, что расстреляно было именно гражданское население.
"Первые факты преступлений нацистов в Моглино были установлены еще в 60-е годы, когда были изучены соответствующие архивы. Тогда удалось выйти на след причастных к этим преступлениям и задержать их, получить показания свидетелей. Приговоры были приведены в исполнение, но тогда удалось найти не всех. Некоторые преступники, предположительно, скрывались в США, Канаде, ФРГ. Прошло много времени, но есть основания полагать, что установить личности преступников по новым данным возможно", - сказал эксперт.
Он напомнил, что в странах, где происходит возрождение неонацизма, это вызвано и тем, что многие нацистские преступники после окончания войны оказались безнаказанными. "Уже тогда признавалось, что некоторые решения, которые были приняты Нюрнбергским процессом, практически сразу были свернуты. К власти в ФРГ уже в 50-е годы пришло большое количество бывших нацистов, избежавших наказания. Они работали в направлении, связанном с двусторонними отношениями с СССР, в частности, некоторые из них в последующем оказали значительное влияние на правительственное постановление 1989 года, осудившее советско-германские договора. Это стало одной из юридических причин разрушения Советского Союза, а именно – выхода из его состава прибалтийских республик", - заявил Кикнадзе.
В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.