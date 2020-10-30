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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582339710.html
Эксперт оценил возможность установить карателей псковского концлагеря
Эксперт оценил возможность установить карателей псковского концлагеря
Расследование военных преступлений в нацистском концлагере в деревне Моглино Псковской области поможет установить личности палачей, это еще возможно, рассказал... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:54
2020-10-30T17:54
75 лет великой победы
без срока давности
василий кикнадзе
эстония
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Расследование военных преступлений в нацистском концлагере в деревне Моглино Псковской области поможет установить личности палачей, это еще возможно, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе.На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. По всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Найдено много артефактов, свидетельствующих, что расстреляно было именно гражданское население.Он напомнил, что в странах, где происходит возрождение неонацизма, это вызвано и тем, что многие нацистские преступники после окончания войны оказались безнаказанными. "Уже тогда признавалось, что некоторые решения, которые были приняты Нюрнбергским процессом, практически сразу были свернуты. К власти в ФРГ уже в 50-е годы пришло большое количество бывших нацистов, избежавших наказания. Они работали в направлении, связанном с двусторонними отношениями с СССР, в частности, некоторые из них в последующем оказали значительное влияние на правительственное постановление 1989 года, осудившее советско-германские договора. Это стало одной из юридических причин разрушения Советского Союза, а именно – выхода из его состава прибалтийских республик", - заявил Кикнадзе.В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
эстония
псковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области
В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета.
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без срока давности, василий кикнадзе, эстония, псковская область, общество

Эксперт оценил возможность установить карателей псковского концлагеря

17:54 30.10.2020
 
© Фото : "Поисковое движение России"Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : "Поисковое движение России"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Расследование военных преступлений в нацистском концлагере в деревне Моглино Псковской области поможет установить личности палачей, это еще возможно, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе.
На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. По всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Найдено много артефактов, свидетельствующих, что расстреляно было именно гражданское население.
"Первые факты преступлений нацистов в Моглино были установлены еще в 60-е годы, когда были изучены соответствующие архивы. Тогда удалось выйти на след причастных к этим преступлениям и задержать их, получить показания свидетелей. Приговоры были приведены в исполнение, но тогда удалось найти не всех. Некоторые преступники, предположительно, скрывались в США, Канаде, ФРГ. Прошло много времени, но есть основания полагать, что установить личности преступников по новым данным возможно", - сказал эксперт.
Он напомнил, что в странах, где происходит возрождение неонацизма, это вызвано и тем, что многие нацистские преступники после окончания войны оказались безнаказанными. "Уже тогда признавалось, что некоторые решения, которые были приняты Нюрнбергским процессом, практически сразу были свернуты. К власти в ФРГ уже в 50-е годы пришло большое количество бывших нацистов, избежавших наказания. Они работали в направлении, связанном с двусторонними отношениями с СССР, в частности, некоторые из них в последующем оказали значительное влияние на правительственное постановление 1989 года, осудившее советско-германские договора. Это стало одной из юридических причин разрушения Советского Союза, а именно – выхода из его состава прибалтийских республик", - заявил Кикнадзе.
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 15:2275 лет Великой Победы
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.
 
75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВасилий КикнадзеЭстонияПсковская областьОбщество
 
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