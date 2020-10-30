https://ria.ru/20201030/kontslager-1582339710.html

Эксперт оценил возможность установить карателей псковского концлагеря

Эксперт оценил возможность установить карателей псковского концлагеря

Расследование военных преступлений в нацистском концлагере в деревне Моглино Псковской области поможет установить личности палачей, это еще возможно, рассказал... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:54

2020-10-30T17:54

2020-10-30T17:54

75 лет великой победы

без срока давности

василий кикнадзе

эстония

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Расследование военных преступлений в нацистском концлагере в деревне Моглино Псковской области поможет установить личности палачей, это еще возможно, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе.На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области проведено десять раскопок, извлечены останки 188 человек. На десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. По всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Найдено много артефактов, свидетельствующих, что расстреляно было именно гражданское население.Он напомнил, что в странах, где происходит возрождение неонацизма, это вызвано и тем, что многие нацистские преступники после окончания войны оказались безнаказанными. "Уже тогда признавалось, что некоторые решения, которые были приняты Нюрнбергским процессом, практически сразу были свернуты. К власти в ФРГ уже в 50-е годы пришло большое количество бывших нацистов, избежавших наказания. Они работали в направлении, связанном с двусторонними отношениями с СССР, в частности, некоторые из них в последующем оказали значительное влияние на правительственное постановление 1989 года, осудившее советско-германские договора. Это стало одной из юридических причин разрушения Советского Союза, а именно – выхода из его состава прибалтийских республик", - заявил Кикнадзе.В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Концлагерь "Моглино" был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Раскопки ранее неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области завершены.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

эстония

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета. 2020-10-30T17:54 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, василий кикнадзе, эстония, псковская область, общество