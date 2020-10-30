https://ria.ru/20201030/kontslager-1582223345.html
В массовых расстрелах под Псковом мог участвовать высокий чин СС
В массовых расстрелах под Псковом мог участвовать высокий чин СС
В расстрелах мирных жителей в годы Великой Отечественной войны возле деревни Глоты в Псковской области, скорее всего, участвовал высокий чин СС. Об этом... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:17
2020-10-30T10:17
2020-10-30T10:26
75 лет великой победы
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
эстония
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В расстрелах мирных жителей в годы Великой Отечественной войны возле деревни Глоты в Псковской области, скорее всего, участвовал высокий чин СС. Об этом свидетельствуют итоги раскопок поисковиков, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.СК РФ сообщил в пятницу о завершении раскопок ранее неизвестных мест захоронения узников моглинского концлагеря и других мирных граждан. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых - дети, судя по обуви - от 2-3 лет.Как стало известно РИА Новости, среди прочего в раскопе найдены гильзы и патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров. Им вооружались офицеры СС в звании не ниже штандартенфюрера (полковника).Как рассказал РИА Новости участник раскопок, директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев, участие высокого чина СС доказывает, что расстрел явно не был рядовым.Рядом с Глотами находился моглинский концлагерь, где в охране работали эстонские каратели."Немцы наказывали эстонцев за мародерство – известен случай, когда охранника концлагеря в Моглино Луукаса немцы выгнали за то, что тот присваивал награбленные у узников лагеря ценности. Луукас был тот еще зверь – лично расстреливал заключенных лагеря Моглино, причем однажды убил маленького трехлетнего сына у цыганки на ее глазах", - рассказал Алексеев.Деревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили порядка 3 тысяч человек.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).Солецкий суд Новгородской области в минувший вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
эстония
псковская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582106101_0:205:1200:1105_1400x0_80_0_0_5e249d2a31882eaeaf4e278b48479f8c.jpg
Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области
В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета.
2020-10-30T10:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), эстония, псковская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости.
В расстрелах мирных жителей в годы Великой Отечественной войны возле деревни Глоты в Псковской области
, скорее всего, участвовал высокий чин СС. Об этом свидетельствуют итоги раскопок поисковиков, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.
СК РФ сообщил в пятницу о завершении раскопок ранее неизвестных мест захоронения узников моглинского концлагеря и других мирных граждан. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых - дети, судя по обуви - от 2-3 лет.
Как стало известно РИА Новости, среди прочего в раскопе найдены гильзы и патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров. Им вооружались офицеры СС в звании не ниже штандартенфюрера (полковника).
Как рассказал РИА Новости участник раскопок, директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев, участие высокого чина СС доказывает, что расстрел явно не был рядовым.
"И, значит, следы об этом расстреле должны где-то сохраниться в документах. И вполне может быть, что именно из-за участия высокого чина СС эстонские каратели, обычно участвовавшие в расстрелах, не стали грабить убиваемых, и поэтому на месте казни сохранилось много разнообразных личных вещей", - говорит собеседник агентства.
Рядом с Глотами находился моглинский концлагерь, где в охране работали эстонские каратели.
"Немцы наказывали эстонцев за мародерство – известен случай, когда охранника концлагеря в Моглино Луукаса немцы выгнали за то, что тот присваивал награбленные у узников лагеря ценности. Луукас был тот еще зверь – лично расстреливал заключенных лагеря Моглино, причем однажды убил маленького трехлетнего сына у цыганки на ее глазах", - рассказал Алексеев.
Деревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили порядка 3 тысяч человек.
Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии
.
Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области
в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).
Солецкий суд Новгородской области
в минувший вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии
по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.