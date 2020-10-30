https://ria.ru/20201030/kontslager-1582223345.html

В массовых расстрелах под Псковом мог участвовать высокий чин СС

В массовых расстрелах под Псковом мог участвовать высокий чин СС

В расстрелах мирных жителей в годы Великой Отечественной войны возле деревни Глоты в Псковской области, скорее всего, участвовал высокий чин СС. Об этом... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:17

2020-10-30T10:17

2020-10-30T10:26

75 лет великой победы

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

эстония

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В расстрелах мирных жителей в годы Великой Отечественной войны возле деревни Глоты в Псковской области, скорее всего, участвовал высокий чин СС. Об этом свидетельствуют итоги раскопок поисковиков, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.СК РФ сообщил в пятницу о завершении раскопок ранее неизвестных мест захоронения узников моглинского концлагеря и других мирных граждан. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых - дети, судя по обуви - от 2-3 лет.Как стало известно РИА Новости, среди прочего в раскопе найдены гильзы и патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров. Им вооружались офицеры СС в звании не ниже штандартенфюрера (полковника).Как рассказал РИА Новости участник раскопок, директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев, участие высокого чина СС доказывает, что расстрел явно не был рядовым.Рядом с Глотами находился моглинский концлагерь, где в охране работали эстонские каратели."Немцы наказывали эстонцев за мародерство – известен случай, когда охранника концлагеря в Моглино Луукаса немцы выгнали за то, что тот присваивал награбленные у узников лагеря ценности. Луукас был тот еще зверь – лично расстреливал заключенных лагеря Моглино, причем однажды убил маленького трехлетнего сына у цыганки на ее глазах", - рассказал Алексеев.Деревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили порядка 3 тысяч человек.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).Солецкий суд Новгородской области в минувший вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

эстония

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета. 2020-10-30T10:17 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), эстония, псковская область, общество