https://ria.ru/20201030/konkurs-1582281666.html

В России планируют запустить конкурс по квантовым технологиям

В России планируют запустить конкурс по квантовым технологиям

Российская венчурная компания (РВК) в 2020 году запустит технологический конкурс по квантовым вычислениям, благодаря которым квантовые компьютеры в будущем... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:38

2020-10-30T14:38

2020-10-30T14:38

михаил антонов

российская венчурная компания

наука

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) в 2020 году запустит технологический конкурс по квантовым вычислениям, благодаря которым квантовые компьютеры в будущем смогут решать задачи в области моделирования новых веществ, анализа ДНК и планирования производства, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РВК по инновационной инфраструктуре Михаил Антонов."У нас в высокой степени готовности конкурс, посвященный квантовым вычислениям. Мы разрабатываем его в плотном сотрудничестве со "Сколково" и ведущими центрами. Конкурс направлен на создание в России экосистемы квантовых вычислений и, в частности, алгоритмов для создания квантовых вычислителей. Рассчитываем, что он будет запущен в этом году", - сообщил он.По его словам, квантовые компьютеры дают огромные вычислительные возможности, но пока никто не знает, как заставить их решать практические задачи. "Для этого нужны квантовые алгоритмы со своей логикой и сообщество разработчиков, которые будут их создавать. Рассчитываем, что благодаря нашему конкурсу появятся и те, и другие. И в перспективе квантовые компьютеры смогут решать сложнейшие задачи в области моделирования новых веществ, анализа ДНК, комбинаторной оптимизации в логистике и планировании производства", - добавил Антонов.Технологические конкурсы Up Great - это открытые инженерные состязания. Участвующие в них команды должны найти решения технологических задач глобального масштаба.

https://ria.ru/20201014/kurs-1579765014.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил антонов, российская венчурная компания, наука, новости компаний - экономика