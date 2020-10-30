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В России планируют запустить конкурс по квантовым технологиям
В России планируют запустить конкурс по квантовым технологиям
Российская венчурная компания (РВК) в 2020 году запустит технологический конкурс по квантовым вычислениям, благодаря которым квантовые компьютеры в будущем... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:38
2020-10-30T14:38
михаил антонов
российская венчурная компания
наука
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) в 2020 году запустит технологический конкурс по квантовым вычислениям, благодаря которым квантовые компьютеры в будущем смогут решать задачи в области моделирования новых веществ, анализа ДНК и планирования производства, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РВК по инновационной инфраструктуре Михаил Антонов."У нас в высокой степени готовности конкурс, посвященный квантовым вычислениям. Мы разрабатываем его в плотном сотрудничестве со "Сколково" и ведущими центрами. Конкурс направлен на создание в России экосистемы квантовых вычислений и, в частности, алгоритмов для создания квантовых вычислителей. Рассчитываем, что он будет запущен в этом году", - сообщил он.По его словам, квантовые компьютеры дают огромные вычислительные возможности, но пока никто не знает, как заставить их решать практические задачи. "Для этого нужны квантовые алгоритмы со своей логикой и сообщество разработчиков, которые будут их создавать. Рассчитываем, что благодаря нашему конкурсу появятся и те, и другие. И в перспективе квантовые компьютеры смогут решать сложнейшие задачи в области моделирования новых веществ, анализа ДНК, комбинаторной оптимизации в логистике и планировании производства", - добавил Антонов.Технологические конкурсы Up Great - это открытые инженерные состязания. Участвующие в них команды должны найти решения технологических задач глобального масштаба.
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михаил антонов, российская венчурная компания, наука, новости компаний - экономика

В России планируют запустить конкурс по квантовым технологиям

14:38 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаучный сотрудник лаборатории квантовой оптики в Российском квантовом центре в технопарке "Сколково"
Научный сотрудник лаборатории квантовой оптики в Российском квантовом центре в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) в 2020 году запустит технологический конкурс по квантовым вычислениям, благодаря которым квантовые компьютеры в будущем смогут решать задачи в области моделирования новых веществ, анализа ДНК и планирования производства, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РВК по инновационной инфраструктуре Михаил Антонов.
"У нас в высокой степени готовности конкурс, посвященный квантовым вычислениям. Мы разрабатываем его в плотном сотрудничестве со "Сколково" и ведущими центрами. Конкурс направлен на создание в России экосистемы квантовых вычислений и, в частности, алгоритмов для создания квантовых вычислителей. Рассчитываем, что он будет запущен в этом году", - сообщил он.
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По его словам, квантовые компьютеры дают огромные вычислительные возможности, но пока никто не знает, как заставить их решать практические задачи. "Для этого нужны квантовые алгоритмы со своей логикой и сообщество разработчиков, которые будут их создавать. Рассчитываем, что благодаря нашему конкурсу появятся и те, и другие. И в перспективе квантовые компьютеры смогут решать сложнейшие задачи в области моделирования новых веществ, анализа ДНК, комбинаторной оптимизации в логистике и планировании производства", - добавил Антонов.
Технологические конкурсы Up Great - это открытые инженерные состязания. Участвующие в них команды должны найти решения технологических задач глобального масштаба.
 
Михаил АнтоновРоссийская венчурная компанияНаукаНовости компаний - Экономика
 
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