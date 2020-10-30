https://ria.ru/20201030/kompromat-1582284855.html

Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа

Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что это... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:31

2020-10-30T14:31

2020-10-30T15:10

россия

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что это неправда."Настроение не очень, потому что я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так", — сказала она.На уточняющий вопрос, правда ли написана в Wall Street Journal, Галкина ответила отрицательно.Она также рассказала, что знает Игоря Данченко, которого в статье назвали "связанным с американскими шпионами"."Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело <...> История в том, что мы дружили. И он мне помогал", — сказала Галкина.На вопрос, где она находится, собеседница агентства ответила, что сейчас она в России. При этом она назвала бредом утверждения, что она якобы участвовала в спецоперации вокруг Трампа и "Российские хакеры против американских выборов".Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США опубликовала статью, в которой назывался еще один российский "источник" компрометирующего досье на Дональда Трампа — якобы это была 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.Досье еще в 2016 году составил по заказу политических противников Трампа бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. После президентских выборов оно попало в прессу. В июле этого года американские СМИ раскрыли личность главного "источника" досье — по их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и учившийся в Перми. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. По утверждению Wall Street Journal, Галкина снабжала его информацией, когда в 2016 году работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.

https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html

https://ria.ru/20201016/kompromat-1579993811.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сша, в мире