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https://ria.ru/20201030/kompromat-1582284855.html
Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа
Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа
Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что это... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:31
2020-10-30T15:10
россия
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что это неправда."Настроение не очень, потому что я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так", — сказала она.На уточняющий вопрос, правда ли написана в Wall Street Journal, Галкина ответила отрицательно.Она также рассказала, что знает Игоря Данченко, которого в статье назвали "связанным с американскими шпионами"."Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело &lt;...&gt; История в том, что мы дружили. И он мне помогал", — сказала Галкина.На вопрос, где она находится, собеседница агентства ответила, что сейчас она в России. При этом она назвала бредом утверждения, что она якобы участвовала в спецоперации вокруг Трампа и "Российские хакеры против американских выборов".Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США опубликовала статью, в которой назывался еще один российский "источник" компрометирующего досье на Дональда Трампа — якобы это была 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.Досье еще в 2016 году составил по заказу политических противников Трампа бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. После президентских выборов оно попало в прессу. В июле этого года американские СМИ раскрыли личность главного "источника" досье — по их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и учившийся в Перми. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. По утверждению Wall Street Journal, Галкина снабжала его информацией, когда в 2016 году работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.
https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html
https://ria.ru/20201016/kompromat-1579993811.html
россия
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россия, дональд трамп, сша, в мире

Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа

14:31 30.10.2020 (обновлено: 15:10 30.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Аризоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Аризоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что это неправда.
"Настроение не очень, потому что я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так", — сказала она.
Вице-президент США Джо Байден со соим сыном Хантером Байденом в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
На уточняющий вопрос, правда ли написана в Wall Street Journal, Галкина ответила отрицательно.
Она также рассказала, что знает Игоря Данченко, которого в статье назвали "связанным с американскими шпионами".
"Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело <...> История в том, что мы дружили. И он мне помогал", — сказала Галкина.
На вопрос, где она находится, собеседница агентства ответила, что сейчас она в России. При этом она назвала бредом утверждения, что она якобы участвовала в спецоперации вокруг Трампа и "Российские хакеры против американских выборов".

"Потому что если бы я участвовала в этой спецоперации, я бы не позволила себе такой глубокий риск — возвращаться сюда, в Россию, с ребенком", — пояснила Галкина.

Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США опубликовала статью, в которой назывался еще один российский "источник" компрометирующего досье на Дональда Трампа — якобы это была 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.
Досье еще в 2016 году составил по заказу политических противников Трампа бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. После президентских выборов оно попало в прессу. В июле этого года американские СМИ раскрыли личность главного "источника" досье — по их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и учившийся в Перми. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. По утверждению Wall Street Journal, Галкина снабжала его информацией, когда в 2016 году работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.
Материал о коррупции сына Байдена в New York Post - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 08:00
В Америке опубликован запретный компромат: русский след уже найден
 
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