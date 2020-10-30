Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа
14:31 30.10.2020 (обновлено: 15:10 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россиянка Ольга Галкина, которую газета Wall Street Journal назвала источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что это неправда.
"Настроение не очень, потому что я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так", — сказала она.
На уточняющий вопрос, правда ли написана в Wall Street Journal, Галкина ответила отрицательно.
Она также рассказала, что знает Игоря Данченко, которого в статье назвали "связанным с американскими шпионами".
На вопрос, где она находится, собеседница агентства ответила, что сейчас она в России. При этом она назвала бредом утверждения, что она якобы участвовала в спецоперации вокруг Трампа и "Российские хакеры против американских выборов".
"Потому что если бы я участвовала в этой спецоперации, я бы не позволила себе такой глубокий риск — возвращаться сюда, в Россию, с ребенком", — пояснила Галкина.
Wall Street Journal меньше чем за неделю до выборов президента США опубликовала статью, в которой назывался еще один российский "источник" компрометирующего досье на Дональда Трампа — якобы это была 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.
Досье еще в 2016 году составил по заказу политических противников Трампа бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. После президентских выборов оно попало в прессу. В июле этого года американские СМИ раскрыли личность главного "источника" досье — по их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и учившийся в Перми. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. По утверждению Wall Street Journal, Галкина снабжала его информацией, когда в 2016 году работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.
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