https://ria.ru/20201030/kislorod-1582342650.html

Около 20 регионов рассказали о сложностях с медицинским кислородом

Около 20 регионов рассказали о сложностях с медицинским кислородом

Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса, РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:06

2020-10-30T18:06

2020-10-30T23:54

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт — РИА Новости. Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров."У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20-ти, причем мы, как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов — и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода", — сказал Мантуров."Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде. <...> Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства", — добавил он.

https://ria.ru/20201026/pereboi-1581657220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество