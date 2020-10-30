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Около 20 регионов рассказали о сложностях с медицинским кислородом
Около 20 регионов рассказали о сложностях с медицинским кислородом
Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса, РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:06
2020-10-30T23:54
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт — РИА Новости. Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров."У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20-ти, причем мы, как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов — и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода", — сказал Мантуров."Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде. &lt;...&gt; Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства", — добавил он.
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Около 20 регионов рассказали о сложностях с медицинским кислородом

18:06 30.10.2020 (обновлено: 23:54 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт — РИА Новости. Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20-ти, причем мы, как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов — и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода", — сказал Мантуров.
"Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде. <...> Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства", — добавил он.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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