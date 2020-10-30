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https://ria.ru/20201030/kislorod-1582318017.html
СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице
СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице
Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице № 20 в Ростова-на-Дону, где развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщила РИА... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:47
2020-10-30T18:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице № 20 в Ростова-на-Дону, где развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщила РИА Новости представитель областного управления СК России Галина Гагалаева.Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.Гагалаева уточнила, что 11 октября в больнице № 20 умерли пять пациентов, лечившихся от коронавируса. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства их смерти.На прошлой неделе многие СМИ сообщили о том, что несколько пациентов больницы якобы задохнулись из-за длительной паузы в снабжении кислородом. Городские власти опровергли эти сообщения, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было. Областной Росздравнадзор и горздрав начали проверки. На этой неделе глава областного Минздрава Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию, в тот же день уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую.На ситуацию обратили внимание и в Кремле, назвав сообщения о смерти пациентов на ИВЛ тревожными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html
https://ria.ru/20201030/bolnitsa-1582261244.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице

16:47 30.10.2020 (обновлено: 18:22 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице № 20 в Ростова-на-Дону, где развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщила РИА Новости представитель областного управления СК России Галина Гагалаева.
Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.
Медицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 15:54Распространение нового коронавируса
Врач ростовской больницы рассказал о перебоях с кислородом
Гагалаева уточнила, что 11 октября в больнице № 20 умерли пять пациентов, лечившихся от коронавируса. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства их смерти.
На прошлой неделе многие СМИ сообщили о том, что несколько пациентов больницы якобы задохнулись из-за длительной паузы в снабжении кислородом. Городские власти опровергли эти сообщения, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было.
Областной Росздравнадзор и горздрав начали проверки. На этой неделе глава областного Минздрава Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию, в тот же день уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую.
На ситуацию обратили внимание и в Кремле, назвав сообщения о смерти пациентов на ИВЛ тревожными.
Женщина возле приемного отделения городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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