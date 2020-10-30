https://ria.ru/20201030/kislorod-1582318017.html

СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице

СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице № 20 в Ростова-на-Дону, где развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщила РИА... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:47

2020-10-30T16:47

2020-10-30T18:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице № 20 в Ростова-на-Дону, где развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщила РИА Новости представитель областного управления СК России Галина Гагалаева.Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.Гагалаева уточнила, что 11 октября в больнице № 20 умерли пять пациентов, лечившихся от коронавируса. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства их смерти.На прошлой неделе многие СМИ сообщили о том, что несколько пациентов больницы якобы задохнулись из-за длительной паузы в снабжении кислородом. Городские власти опровергли эти сообщения, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было. Областной Росздравнадзор и горздрав начали проверки. На этой неделе глава областного Минздрава Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию, в тот же день уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую.На ситуацию обратили внимание и в Кремле, назвав сообщения о смерти пациентов на ИВЛ тревожными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html

https://ria.ru/20201030/bolnitsa-1582261244.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия