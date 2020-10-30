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https://ria.ru/20201030/kidman-1582065510.html
Николь Кидман уверена, что будет третий сезон "Большой маленькой лжи"
Николь Кидман уверена, что будет третий сезон "Большой маленькой лжи"
Николь Кидман рассказала в подкасте Jam Nation на радио iHeart, что работа над третьим сезоном сериала "Большая маленькая ложь" уже идет. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T01:42
2020-10-30T02:12
кино и сериалы
риз уизерспун
культура
зои кравиц
новости культуры
николь кидман
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Николь Кидман рассказала в подкасте Jam Nation на радио iHeart, что работа над третьим сезоном сериала "Большая маленькая ложь" уже идет.По ее словам, Лиана Мориарти пишет новую книгу, которая послужит основой для следующего сезона шоу на HBO."История уже пишется. Актрисы готовы сниматься. Осталось только все утвердить", — отметила она.Ранее Кидман говорила, что все участники шоу заинтересованы в его продолжении. "Мы с Риз обсуждаем это раз в неделю. Она недавно переехала в Нэшвилль, и мы теперь рядом. Мы все хотим снова работать вместе", — делилась она. "Я спросила у Зои Кравиц и Лоры Дерн. Они тоже за. У сценариста Дэвида Э. Келли и писательницы Лианы Мориарти уже есть идеи, как это сделать", — отмечала Кидман. Актриса недавно закончила работу над сериалом "Отыграть назад", который создавала та же команда, что и "Большую маленькую ложь".
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кино и сериалы, риз уизерспун, зои кравиц, новости культуры, николь кидман

Николь Кидман уверена, что будет третий сезон "Большой маленькой лжи"

01:42 30.10.2020 (обновлено: 02:12 30.10.2020)
 
© Blossom Films (2017) Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
Кадр из сериала Большая маленькая ложь - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Blossom Films (2017)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Николь Кидман рассказала в подкасте Jam Nation на радио iHeart, что работа над третьим сезоном сериала "Большая маленькая ложь" уже идет.
По ее словам, Лиана Мориарти пишет новую книгу, которая послужит основой для следующего сезона шоу на HBO.
"История уже пишется. Актрисы готовы сниматься. Осталось только все утвердить", — отметила она.
Ранее Кидман говорила, что все участники шоу заинтересованы в его продолжении.
"Мы с Риз обсуждаем это раз в неделю. Она недавно переехала в Нэшвилль, и мы теперь рядом. Мы все хотим снова работать вместе", — делилась она.
"Я спросила у Зои Кравиц и Лоры Дерн. Они тоже за. У сценариста Дэвида Э. Келли и писательницы Лианы Мориарти уже есть идеи, как это сделать", — отмечала Кидман.
Актриса недавно закончила работу над сериалом "Отыграть назад", который создавала та же команда, что и "Большую маленькую ложь".
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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"Отыграть назад" с Кидман за первый день посмотрели более миллиона раз
 
КультураКино и сериалыРиз УизерспунЗои КравицНовости культурыНиколь Кидман
 
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