СМИ заявили о кибератаке на Демократическую партию США со стороны России

СМИ заявили о кибератаке на Демократическую партию США со стороны России

Агентство Рейтер сообщило в пятницу о новой попытке кибератаки накануне президентских выборов против Демократической партии США якобы со стороны российских... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:42

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило в пятницу о новой попытке кибератаки накануне президентских выборов против Демократической партии США якобы со стороны российских хакеров, предыдущие сообщения на эту тему в России называли голословными обвинениями.Согласно утверждению Рейтер со ссылкой на анонимные "осведомленные" источники, группа российских хакеров Fancy Bear, которую ранее обвинили во "вмешательстве" в президентские выборы в США 2016 года, якобы пыталась взломать аккаунты электронной почты отделений Демократической партии в штатах Калифорния и Индиана в преддверии новых выборов президента.По сообщению агентства, хакеры якобы совершили также атаки на влиятельные аналитические центры в Вашингтоне и Нью-Йорке. В частности, целями хакерских атак стали, как утверждается, организации Центр американского прогресса (Center for American Progress), Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations), Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace). Все они заявили об отсутствии свидетельств успешных попыток взлома.Агентство утверждает, что за попытками хакерских атак, "многие из которых" в течение лета были зафиксированы корпорацией Microsoft, стоит группировка Fancy Bear, которая якобы "контролируется российской военной разведкой". По оценке агентства, "действия хакеров дают представление о том, как российская разведка нацеливается на Соединенные Штаты в преддверии выборов, которые пройдут 3 ноября".Отмечается, что минюст США в 2018 году обвинил группировку Fancy Bear во взломе аккаунтов электронной почты сотрудников Хиллари Клинтон в преддверии президентских выборов 2016 года. В прошлом месяце в Microsoft заявили, что Fancy Bear совершила атаки против 200 организаций, многие из которых имеют отношение к выборам 2020 года.По данным агентства, Дон Смит из компании SecureWorks, специализирующейся в сфере кибербезопасности, заявил, что якобы имевшие место хакерские атаки в отношении демократов в Индиане и Калифорнии свидетельствуют о том, что русские "широко раскидывают свои сети". При этом в сообщении агентства не приводится каких-либо доказательств в пользу того, что атаки совершались именно российскими хакерами. Демократическая партия в Индиане заявила, что ей неизвестно о каких-либо увенчавшихся успехом кибератаках, а председатель Демократической партии в Калифорнии Расти Хикс отметил, что хакерская атака имела место, однако "усилия иностранной организации были безрезультатны."Посольство России в Вашингтоне заявило о невмешательстве во внутренние дела США и опровергло какую-либо связь с группировкой Fancy Bear, назвав утверждения об обратном "фейковыми новостями", добавляет агентство. В ФБР отказались предоставить комментарий.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США - это чушь, разобраться, кто стоит за всеми этими заявлениями, должны специалисты по черному пиару, а в целом тема перешла уже в разряд черного юмора.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

