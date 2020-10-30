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АФК "Система" объединит свои фармацевтические активы в холдинг
АФК "Система" объединит свои фармацевтические активы в холдинг
АФК "Система" создает холдинговую компанию "Биннофарм Групп", на базе которой консолидирует свои фармацевтические активы, говорится в сообщении корпорации. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:37
2020-10-30T16:37
афк "система"
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. АФК "Система" создает холдинговую компанию "Биннофарм Групп", на базе которой консолидирует свои фармацевтические активы, говорится в сообщении корпорации."Фармацевтический холдинг, объединяющий портфельные компании АФК "Система" — АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм") и ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"), анонсировал стратегические направления развития. Уже по результатам 2020 года холдинг, который будет работать под брендом "Биннофарм Групп", планирует стать вторым среди отечественных производителей с объемом продаж около 25 миллиардов рублей", — говорится в релизе.Объединенный холдинг включает в себя пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское", Серпуховский район Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки: в Зеленограде и в Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь)."Мы приняли решение назвать холдинговую компанию "Биннофарм Групп" после того, как наш завод "Биннофарм" в Зеленограде — современное, оснащенное по всем последним стандартам предприятие, — стал первой в России площадкой, запустившей в производство вакцину от COVID-19, и приобрел мировую известность", — отметил гендиректор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов.АФК указывает, что основными драйверами дальнейшего роста холдинга станут диверсификация каналов сбыта, новые разработки и обновление портфеля лекарственных препаратов. По словам Муратова, планируется развивать три канала сбыта продукции: розничный, тендерный и экспортный — это позволит стабилизировать компанию на случай колебаний одного из сегментов рынка."Сегодня компании холдинга производят широкий спектр препаратов всех возможных лекарственных форм и совместно имеют самый большой портфель препаратов среди российских производителей — более 450 наименований. Но останавливаться на этом не планируем — в ближайшие пять лет мы заменим около 100 продуктов из нашего портфеля на новые современные препараты. При этом компания останется дженериковой", — добавил топ-менеджер.
https://ria.ru/20200930/test-1578006606.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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афк "система", новости компаний - экономика

АФК "Система" объединит свои фармацевтические активы в холдинг

16:37 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПавильон АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме
Павильон АФК Система на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. АФК "Система" создает холдинговую компанию "Биннофарм Групп", на базе которой консолидирует свои фармацевтические активы, говорится в сообщении корпорации.
"Фармацевтический холдинг, объединяющий портфельные компании АФК "Система" — АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм") и ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"), анонсировал стратегические направления развития. Уже по результатам 2020 года холдинг, который будет работать под брендом "Биннофарм Групп", планирует стать вторым среди отечественных производителей с объемом продаж около 25 миллиардов рублей", — говорится в релизе.
Объединенный холдинг включает в себя пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское", Серпуховский район Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки: в Зеленограде и в Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь).
"Мы приняли решение назвать холдинговую компанию "Биннофарм Групп" после того, как наш завод "Биннофарм" в Зеленограде — современное, оснащенное по всем последним стандартам предприятие, — стал первой в России площадкой, запустившей в производство вакцину от COVID-19, и приобрел мировую известность", — отметил гендиректор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов.
Логотип АФК Система - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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АФК "Система" разработает тест для минимизации осложнений при COVID
АФК указывает, что основными драйверами дальнейшего роста холдинга станут диверсификация каналов сбыта, новые разработки и обновление портфеля лекарственных препаратов. По словам Муратова, планируется развивать три канала сбыта продукции: розничный, тендерный и экспортный — это позволит стабилизировать компанию на случай колебаний одного из сегментов рынка.
"Сегодня компании холдинга производят широкий спектр препаратов всех возможных лекарственных форм и совместно имеют самый большой портфель препаратов среди российских производителей — более 450 наименований. Но останавливаться на этом не планируем — в ближайшие пять лет мы заменим около 100 продуктов из нашего портфеля на новые современные препараты. При этом компания останется дженериковой", — добавил топ-менеджер.
 
АФК "Система"Новости компаний - Экономика
 
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