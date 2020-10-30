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В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина
В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина
Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:09
2020-10-30T10:09
хэллоуин
константин косачев
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Хеллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.Сам сенатор заявил, что определился уже давно. "Для меня такого праздника не существует, как не существовало его, и это главное, для моих отцов, дедов и прадедов", - отметил он.
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хэллоуин, константин косачев, политика

В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина

10:09 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Хеллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.
"Запрещать Хэллоуин совершенно точно не нужно. Каждый должен иметь возможность определяться сам, без диктовки сверху", - сказал Косачев РИА Новости.
Сам сенатор заявил, что определился уже давно. "Для меня такого праздника не существует, как не существовало его, и это главное, для моих отцов, дедов и прадедов", - отметил он.
Празднование Хеллоуина - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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ХэллоуинКонстантин КосачевПолитика
 
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