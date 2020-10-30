https://ria.ru/20201030/khellouin-1582221475.html

В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина

В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина

Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:09

2020-10-30T10:09

2020-10-30T10:09

хэллоуин

константин косачев

политика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Хеллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.Сам сенатор заявил, что определился уже давно. "Для меня такого праздника не существует, как не существовало его, и это главное, для моих отцов, дедов и прадедов", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/maska-1581768284.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэллоуин, константин косачев, политика