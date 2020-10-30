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В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина
В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина
Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:09
2020-10-30T10:09
2020-10-30T10:09
хэллоуин
константин косачев
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Хеллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.Сам сенатор заявил, что определился уже давно. "Для меня такого праздника не существует, как не существовало его, и это главное, для моих отцов, дедов и прадедов", - отметил он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэллоуин, константин косачев, политика
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Каждый должен сам определиться со своим отношением к Хэллоуину, запрещать праздник не следует, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Хеллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.
"Запрещать Хэллоуин совершенно точно не нужно. Каждый должен иметь возможность определяться сам, без диктовки сверху", - сказал Косачев РИА Новости.
Сам сенатор заявил, что определился уже давно. "Для меня такого праздника не существует, как не существовало его, и это главное, для моих отцов, дедов и прадедов", - отметил он.