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https://ria.ru/20201030/ketchup-1582214034.html
Роскачество выбрало лучший кетчуп
Роскачество выбрало лучший кетчуп
Эксперты Российской системы качества проверили марки кетчупа, которые продаются в России. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:14
2020-10-30T17:13
h. j. heinz company
роскачество
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества проверили марки кетчупа, которые продаются в России.В исследовании приняли участие "Балтимор", "Слобода", "То, что надо!", "Красная цена", "Махеевъ", "365 дней" и Heinz. Специалисты оценивали товары на соответствие нормам законодательства, а также проверяли вкус и качество, определяли, есть ли в составе потенциально вредные вещества.Выяснилось, что все кетчупы соответствуют обязательным требованиям, а "Слобода" и Heinz – еще и опережающим требованиям Роскачества (отсутствие в составе искусственных консервантов, сахарозаменителей и крахмала).Три производителя использовали сорбиновую кислоту, четыре — бензойную, два — сахарин, пять — крахмал. Это не запрещено законодательством, к тому же каждый производитель честно указал все добавки и консерванты на этикетке.При этом опережающему стандарту Роскачества по внешнему виду кетчупа не соответствует ни одна марка. Согласно требованиям службы, продукт должен представлять собой пастообразную, густую массу без семечек, частичек кожицы и грубых частиц плодов, а в образцах каждой из вышеперечисленных марок эксперты обнаружили семечки томатов.
https://ria.ru/20201029/salo-1582033685.html
https://ria.ru/20201017/roskachestvo-1580239473.html
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h. j. heinz company, роскачество, общество

Роскачество выбрало лучший кетчуп

09:14 30.10.2020 (обновлено: 17:13 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиния розлива кетчупа
Линия розлива кетчупа - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества проверили марки кетчупа, которые продаются в России.
В исследовании приняли участие "Балтимор", "Слобода", "То, что надо!", "Красная цена", "Махеевъ", "365 дней" и Heinz. Специалисты оценивали товары на соответствие нормам законодательства, а также проверяли вкус и качество, определяли, есть ли в составе потенциально вредные вещества.
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Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала
Выяснилось, что все кетчупы соответствуют обязательным требованиям, а "Слобода" и Heinz – еще и опережающим требованиям Роскачества (отсутствие в составе искусственных консервантов, сахарозаменителей и крахмала).
Три производителя использовали сорбиновую кислоту, четыре — бензойную, два — сахарин, пять — крахмал. Это не запрещено законодательством, к тому же каждый производитель честно указал все добавки и консерванты на этикетке.
При этом опережающему стандарту Роскачества по внешнему виду кетчупа не соответствует ни одна марка. Согласно требованиям службы, продукт должен представлять собой пастообразную, густую массу без семечек, частичек кожицы и грубых частиц плодов, а в образцах каждой из вышеперечисленных марок эксперты обнаружили семечки томатов.
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H. J. Heinz CompanyРоскачествоОбщество
 
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