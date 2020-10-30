https://ria.ru/20201030/ketchup-1582214034.html

Роскачество выбрало лучший кетчуп

Роскачество выбрало лучший кетчуп

Эксперты Российской системы качества проверили марки кетчупа, которые продаются в России. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:14

2020-10-30T09:14

2020-10-30T17:13

h. j. heinz company

роскачество

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества проверили марки кетчупа, которые продаются в России.В исследовании приняли участие "Балтимор", "Слобода", "То, что надо!", "Красная цена", "Махеевъ", "365 дней" и Heinz. Специалисты оценивали товары на соответствие нормам законодательства, а также проверяли вкус и качество, определяли, есть ли в составе потенциально вредные вещества.Выяснилось, что все кетчупы соответствуют обязательным требованиям, а "Слобода" и Heinz – еще и опережающим требованиям Роскачества (отсутствие в составе искусственных консервантов, сахарозаменителей и крахмала).Три производителя использовали сорбиновую кислоту, четыре — бензойную, два — сахарин, пять — крахмал. Это не запрещено законодательством, к тому же каждый производитель честно указал все добавки и консерванты на этикетке.При этом опережающему стандарту Роскачества по внешнему виду кетчупа не соответствует ни одна марка. Согласно требованиям службы, продукт должен представлять собой пастообразную, густую массу без семечек, частичек кожицы и грубых частиц плодов, а в образцах каждой из вышеперечисленных марок эксперты обнаружили семечки томатов.

https://ria.ru/20201029/salo-1582033685.html

https://ria.ru/20201017/roskachestvo-1580239473.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

h. j. heinz company, роскачество, общество