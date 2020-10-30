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В Бельгии вернули жесткий карантин из-за коронавируса

В Бельгии вернули жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил премьер-министр Александр де Кроо. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:56

2020-10-30T22:56

2020-10-30T23:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил премьер-министр Александр де Кроо.Так, в стране стране на неделю (до 16 ноября) продлят каникулы у школьников, а также закроют все не жизненно необходимые магазины (кроме продуктовых и супермаркетов), парикмахерские. Кроме того, запрещается принимать гостей, работа становится строго удаленной везде, где это возможно.Де Кроо отметил, что многие больницы страны уже переполнены."У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию", — пояснил он. Он добавил, что "это очень жесткие и болезненные меры, но они базируются на фактах и расчетах".Ограничения будут действовать до середины декабря. Сейчас в Бельгии уже закрыты все кафе и рестораны, действует комендантский час, введено повсеместное ношение защитных масок.

брюссель

бельгия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, брюссель, бельгия, в мире