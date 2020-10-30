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В Бельгии вернули жесткий карантин из-за коронавируса
В Бельгии вернули жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил премьер-министр Александр де Кроо. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:56
2020-10-30T23:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
брюссель
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил премьер-министр Александр де Кроо.Так, в стране стране на неделю (до 16 ноября) продлят каникулы у школьников, а также закроют все не жизненно необходимые магазины (кроме продуктовых и супермаркетов), парикмахерские. Кроме того, запрещается принимать гостей, работа становится строго удаленной везде, где это возможно.Де Кроо отметил, что многие больницы страны уже переполнены."У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию", — пояснил он. Он добавил, что "это очень жесткие и болезненные меры, но они базируются на фактах и расчетах".Ограничения будут действовать до середины декабря. Сейчас в Бельгии уже закрыты все кафе и рестораны, действует комендантский час, введено повсеместное ношение защитных масок.
брюссель
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коронавирус covid-19, брюссель, бельгия, в мире

В Бельгии вернули жесткий карантин из-за коронавируса

22:56 30.10.2020 (обновлено: 23:46 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкЛюди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе
Люди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алан Булкаты
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил премьер-министр Александр де Кроо.
Так, в стране стране на неделю (до 16 ноября) продлят каникулы у школьников, а также закроют все не жизненно необходимые магазины (кроме продуктовых и супермаркетов), парикмахерские. Кроме того, запрещается принимать гостей, работа становится строго удаленной везде, где это возможно.
Де Кроо отметил, что многие больницы страны уже переполнены.
"У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию", — пояснил он.

Он добавил, что "это очень жесткие и болезненные меры, но они базируются на фактах и расчетах".
Ограничения будут действовать до середины декабря. Сейчас в Бельгии уже закрыты все кафе и рестораны, действует комендантский час, введено повсеместное ношение защитных масок.
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