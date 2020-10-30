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https://ria.ru/20201030/karantin-1582208169.html
РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19
РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19
Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:52
2020-10-30T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.Отмечается, что 20 процентов опрошенных закупают товары первой необходимости, но 12 процентов приобретают и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.Исследование проводилось через интернет, в нем участвовали совершеннолетние жители различных российских городов. Всего в опросе приняли участие 1611 человек.Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти осознают, как нужно действовать в ситуации с коронавирусом, и не планируют объявлять общенациональный локдаун.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

07:52 30.10.2020 (обновлено: 11:00 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Лента"
Покупательница в гипермаркете Лента - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.
Отмечается, что 20 процентов опрошенных закупают товары первой необходимости, но 12 процентов приобретают и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.
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Исследование проводилось через интернет, в нем участвовали совершеннолетние жители различных российских городов. Всего в опросе приняли участие 1611 человек.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти осознают, как нужно действовать в ситуации с коронавирусом, и не планируют объявлять общенациональный локдаун.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
 
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