Экс-президент Армении намерен обсудить в Москве ситуацию в Карабахе
17:06 30.10.2020 (обновлено: 19:07 30.10.2020)
ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян собирается выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Карабахе, написала в Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.
Об этом, по ее словам, премьеру Николу Пашиняну сообщили 20 октября на встрече "второй и третий президенты Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян".
Экс-президент готов по итогам переговоров представить правительству конкретные решения по выходу из ситуации.
Она уточнила, что экс-лидеры Карабаха предложили обсудить итоги возможного визита в Москву на встрече бывших и нынешних лидеров Армении и НКР.
Изначально желание приехать в Москву также выразил экс-президент Армении Роберт Кочарян, но позже стали известно, что у него выявили коронавирус.
"Премьер-министр Пашинян, подчеркнув, что не может препятствовать ни одному шагу, предпринимаемому во благо Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), согласился с этим предложением. По нашей информации, бывшие президенты еще не покинули Армению. В любом случае премьер-министр и правительство открыты для предложений по разрешению ситуации и никогда не отказывались обсуждать такие предложения", — заключила пресс-секретарь Пашиняна.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция.
Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
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