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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582323873.html
Экс-президент Армении намерен обсудить в Москве ситуацию в Карабахе
Экс-президент Армении намерен обсудить в Москве ситуацию в Карабахе
Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян собирается выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Карабахе, написала в Facebook... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:06
2020-10-30T19:07
левон тер-петросян
роберт кочарян
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян собирается выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Карабахе, написала в Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян. Об этом, по ее словам, премьеру Николу Пашиняну сообщили 20 октября на встрече "второй и третий президенты Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян". Экс-президент готов по итогам переговоров представить правительству конкретные решения по выходу из ситуации.Она уточнила, что экс-лидеры Карабаха предложили обсудить итоги возможного визита в Москву на встрече бывших и нынешних лидеров Армении и НКР.Изначально желание приехать в Москву также выразил экс-президент Армении Роберт Кочарян, но позже стали известно, что у него выявили коронавирус.Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция. Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582279655.html
нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах
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левон тер-петросян, роберт кочарян, нагорно-карабахская республика, сша, нагорный карабах, армения, в мире

Экс-президент Армении намерен обсудить в Москве ситуацию в Карабахе

17:06 30.10.2020 (обновлено: 19:07 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян собирается выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Карабахе, написала в Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.
Об этом, по ее словам, премьеру Николу Пашиняну сообщили 20 октября на встрече "второй и третий президенты Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян".
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Экс-президент готов по итогам переговоров представить правительству конкретные решения по выходу из ситуации.
Она уточнила, что экс-лидеры Карабаха предложили обсудить итоги возможного визита в Москву на встрече бывших и нынешних лидеров Армении и НКР.
Изначально желание приехать в Москву также выразил экс-президент Армении Роберт Кочарян, но позже стали известно, что у него выявили коронавирус.
"Премьер-министр Пашинян, подчеркнув, что не может препятствовать ни одному шагу, предпринимаемому во благо Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), согласился с этим предложением. По нашей информации, бывшие президенты еще не покинули Армению. В любом случае премьер-министр и правительство открыты для предложений по разрешению ситуации и никогда не отказывались обсуждать такие предложения", — заключила пресс-секретарь Пашиняна.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция.
Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЛевон Тер-ПетросянРоберт КочарянНагорно-Карабахская РеспубликаСШАНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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