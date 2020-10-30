https://ria.ru/20201030/karabakh-1582323873.html

Экс-президент Армении намерен обсудить в Москве ситуацию в Карабахе

Экс-президент Армении намерен обсудить в Москве ситуацию в Карабахе

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян собирается выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Карабахе, написала в Facebook... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:06

2020-10-30T17:06

2020-10-30T19:07

левон тер-петросян

роберт кочарян

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян собирается выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Карабахе, написала в Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян. Об этом, по ее словам, премьеру Николу Пашиняну сообщили 20 октября на встрече "второй и третий президенты Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян". Экс-президент готов по итогам переговоров представить правительству конкретные решения по выходу из ситуации.Она уточнила, что экс-лидеры Карабаха предложили обсудить итоги возможного визита в Москву на встрече бывших и нынешних лидеров Армении и НКР.Изначально желание приехать в Москву также выразил экс-президент Армении Роберт Кочарян, но позже стали известно, что у него выявили коронавирус.Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция. Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.

https://ria.ru/20201030/karabakh-1582279655.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

левон тер-петросян, роберт кочарян, нагорно-карабахская республика, сша, нагорный карабах, армения, в мире