Армянская церковь сообщила о втором погибшем в боях священнослужителе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина сообщил в пятницу о втором священнослужителе, погибшем в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта за два дня.
Ранее Меликян заявил, что служитель духовенства ВС Армении диакон Нарек Петросян, "отдал жизнь за свободу родины и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)".
В пятницу представитель Армянской апостольской церкви сообщил на своей странице в Facebook о гибели диакона Рустама Погосяна, служившего в качестве солдата-срочника.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе