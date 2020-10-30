https://ria.ru/20201030/karabakh-1582279017.html

Армянская церковь сообщила о втором погибшем в боях священнослужителе

Армянская церковь сообщила о втором погибшем в боях священнослужителе

Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина сообщил в пятницу о... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:05

2020-10-30T14:05

2020-10-30T14:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армянская апостольская церковь

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина сообщил в пятницу о втором священнослужителе, погибшем в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта за два дня.Ранее Меликян заявил, что служитель духовенства ВС Армении диакон Нарек Петросян, "отдал жизнь за свободу родины и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)".В пятницу представитель Армянской апостольской церкви сообщил на своей странице в Facebook о гибели диакона Рустама Погосяна, служившего в качестве солдата-срочника.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201029/boeviki-1582123605.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армянская апостольская церковь, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире