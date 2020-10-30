https://ria.ru/20201030/karabakh-1582269587.html

Раненного в Карабахе российского журналиста прооперировали в третий раз

Раненного в Карабахе российского журналиста прооперировали в третий раз

Раненый в Карабахе российский военкор Юрий Котенок сообщил в пятницу, что перенес в Ереване третью по счету операцию. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:33

2020-10-30T13:33

2020-10-30T14:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Раненый в Карабахе российский военкор Юрий Котенок сообщил в пятницу, что перенес в Ереване третью по счету операцию.Восьмого октября был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.Ранее в медцентре "Эребуни" сообщили РИА Новости, что журналист перенес в Ереване сложную микрохирургическую операцию стопы, у него были многочисленные осколочные ранения.Военкор был прооперирован в Степанакерте сразу после ранения. Медики в столице Карабаха диагностировали повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей и не исключили необходимость дополнительной операции.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире