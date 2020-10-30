Раненного в Карабахе российского журналиста прооперировали в третий раз
13:33 30.10.2020 (обновлено: 14:03 30.10.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Раненый в Карабахе российский военкор Юрий Котенок сообщил в пятницу, что перенес в Ереване третью по счету операцию.
Восьмого октября был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.
Ранее в медцентре "Эребуни" сообщили РИА Новости, что журналист перенес в Ереване сложную микрохирургическую операцию стопы, у него были многочисленные осколочные ранения.
Военкор был прооперирован в Степанакерте сразу после ранения. Медики в столице Карабаха диагностировали повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей и не исключили необходимость дополнительной операции.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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