https://ria.ru/20201030/karabakh-1582253303.html

Иран предложил план урегулирования в Карабахе с участием России и Турции

Иран предложил план урегулирования в Карабахе с участием России и Турции

Кризис в Нагорном Карабахе может быть урегулирован на региональном уровне, с участием и России, и Турции, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:34

2020-10-30T12:34

2020-10-30T13:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

аббас аракчи

сергей рябков

нагорно-карабахская республика

турция

иран

азербайджан

армения

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Кризис в Нагорном Карабахе может быть урегулирован на региональном уровне, с участием и России, и Турции, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента Ирана, замглавы МИД Аббас Аракчи.По его словам, вторая "особенность плана" – это его "реалистичность и внимание к реалиям"."До сих пор в Нагорном Карабахе три раза устанавливалось прекращение огня, которое нарушалось. На мой взгляд, одна из причин этого заключается в том, что не учитываются реалии региона и полевые реалии в регионе. На самом деле, прекращение огня предусматривается планом Исламской Республики Иран на втором этапе, а на первом этапе план акцентирует внимание на ряде принципов и призывает конфликтующие страны доказать свою приверженность этим принципам", - заявил дипломат.Аракчи отметил, что эти принципы включают "прекращение оккупации, уважение территориальной целостности, уважение суверенитета, принцип незыблемости границ, что очень важно, уважение прав меньшинств, уважение гуманитарных прав, недопущение нападений на гражданские центры и гражданских лиц, возвращение беженцев и аналогичные принципы, принятые на международном уровне".Накануне в рамках своего турне по региону он провел переговоры в Москве с замглавы МИД РФ Андреем Руденко по теме Карабаха, а также встретился с другим коллегой - Сергеем Рябковым - для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

россия

нагорно-карабахская республика

турция

иран

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-30T12:34 true PT4M23S

Путин: "У каждого своя правда" )ПУТИН О СИТУАЦИИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ: У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА, ЗДЕСЬ НЕТ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ, "УЗЕЛ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ" 2020-10-30T12:34 true PT1M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аббас аракчи, сергей рябков, нагорно-карабахская республика, турция, иран, азербайджан, армения, в мире