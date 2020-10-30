Баку не поддержал создание нового механизма для урегулирования в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга
ТЕРТЕР (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Баку исходит из того, что новый механизм урегулирования карабахского конфликта не нужен, и готов использовать все имеющиеся возможности, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"В данный момент формат существует – Минская группа ОБСЕ. Но все зависит от того факта, что не надо создавать новый механизм", - ответил Гаджиев на вопрос о том, есть ли необходимость в выработке новых форматов переговоров и формул урегулирования.
"В данный момент есть разные мнения: создать контактную группу, контактные механизмы. Но одновременно существует формат Минской группы ОБСЕ. Азербайджан готов использовать все возможности. Самое главное: найти политическое решение конфликта и обеспечить освобождение оккупированных территорий Азербайджана, и обеспечить мир и безопасность в регионе Южного Кавказа", - резюмировал Гаджиев.
По его словам, Армения показывает свою "деструктивную политику" и не заинтересована в политическом урегулировании конфликта.
"Переговорный процесс может быть удачным в этом случае, что есть сторона, с которой ты можешь вести нормальные соответствующие переговоры. Но в данном случае такого партнера в рамках переговорного процесса нет", - отметил Гаджиев.
Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с представителями Минской группы ОБСЕ в Женеве в пятницу обсудят, в том числе, соблюдение московских договорённостей по Карабаху.
В Ереване заявляли, что у карабахского вопроса нет военного решения, там считают также, что у Баку нет желания прекратить огонь в Карабахе.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша.
1 из 3
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша.
3 из 3
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
1 из 3
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша.
3 из 3
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.