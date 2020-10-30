https://ria.ru/20201030/karabakh-1582213386.html

Баку не поддержал создание нового механизма для урегулирования в Карабахе

Баку не поддержал создание нового механизма для урегулирования в Карабахе

Баку исходит из того, что новый механизм урегулирования карабахского конфликта не нужен, и готов использовать все имеющиеся возможности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:07

2020-10-30T09:07

2020-10-30T09:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

хикмет гаджиев

обсе

мария захарова

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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ТЕРТЕР (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Баку исходит из того, что новый механизм урегулирования карабахского конфликта не нужен, и готов использовать все имеющиеся возможности, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев."В данный момент есть разные мнения: создать контактную группу, контактные механизмы. Но одновременно существует формат Минской группы ОБСЕ. Азербайджан готов использовать все возможности. Самое главное: найти политическое решение конфликта и обеспечить освобождение оккупированных территорий Азербайджана, и обеспечить мир и безопасность в регионе Южного Кавказа", - резюмировал Гаджиев.По его словам, Армения показывает свою "деструктивную политику" и не заинтересована в политическом урегулировании конфликта.Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с представителями Минской группы ОБСЕ в Женеве в пятницу обсудят, в том числе, соблюдение московских договорённостей по Карабаху.В Ереване заявляли, что у карабахского вопроса нет военного решения, там считают также, что у Баку нет желания прекратить огонь в Карабахе.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201029/boeviki-1582123605.html

нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, хикмет гаджиев, обсе, мария захарова, нагорно-карабахская республика, сша, в мире