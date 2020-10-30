Карабах заявил о пресечении ночной атаки азербайджанских войск
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщила, что пресекла в ночь на пятницу атаки ВС Азербайджана на северном и юго-восточном направлениях передовой.
"В течение всей ночи подразделения Армии обороны продолжали разведку и огневое поражение мест расположения группировок противника, в результате чего было уничтожено большое количество вражеских боеприпасов и живой силы. После полуночи силы противника попытались предпринять новое наступление на юго-востоке, которое было пресечено армейскими подразделениями", - говорится в сообщении на странице Армии обороны в Facebook.
Там же отмечается, что азербайджанские силы попытались атаковать и на северном участке передовой. "Эти попытки были пресечены, здесь противник также понес большие потери", - говорится в сообщении.
В Армии обороны добавили, что азербайджанская сторона продолжала обстреливать населенные пункты. "В настоящее время операции по обнаружению и уничтожению сил противника продолжаются", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.