https://ria.ru/20201030/karabakh-1582212412.html

Карабах заявил о пресечении ночной атаки азербайджанских войск

Карабах заявил о пресечении ночной атаки азербайджанских войск

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщила, что пресекла в ночь на пятницу атаки ВС Азербайджана на северном и юго-восточном... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:58

2020-10-30T08:58

2020-10-30T08:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928838_0:12:1695:965_1400x0_80_0_0_1b6a3fedd88f15c8369edb637bb3e1ef.jpg

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщила, что пресекла в ночь на пятницу атаки ВС Азербайджана на северном и юго-восточном направлениях передовой.Там же отмечается, что азербайджанские силы попытались атаковать и на северном участке передовой. "Эти попытки были пресечены, здесь противник также понес большие потери", - говорится в сообщении.В Армии обороны добавили, что азербайджанская сторона продолжала обстреливать населенные пункты. "В настоящее время операции по обнаружению и уничтожению сил противника продолжаются", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582156552.html

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, в мире