Баку заявил о попытке атаки Еревана в нескольких направлениях фронта
08:00 30.10.2020 (обновлено: 10:43 30.10.2020)
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВоенная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе
БАКУ, 30 окт — РИА Новости. МО Азербайджана заявляет о пресечении попыток атаки ВС Армении в нескольких направлениях фронта. По данным военного ведомства, боевые операции продолжались в ночь на 30 октября.
"В течение дня 29 октября и в ночь на 30 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", — заявляет пресс-служба оборонного ведомства.
Уточняется, что "в результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".
"Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два штурмовика Су-25, три танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 Град, десять различных видов пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика", один ЗРК "Оса", одна радиолокационная станция П-18, четыре единицы автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуши.
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Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуши.
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Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
1 из 4
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуши.
2 из 4
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.