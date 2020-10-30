Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582209185.html
Баку заявил о попытке атаки Еревана в нескольких направлениях фронта
Баку заявил о попытке атаки Еревана в нескольких направлениях фронта
МО Азербайджана заявляет о пресечении попыток атаки ВС Армении в нескольких направлениях фронта. По данным военного ведомства, боевые операции продолжались в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:00
2020-10-30T10:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
су-25
т-72 "урал"
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578300700_0:84:932:608_1400x0_80_0_0_3bb660ee424d64a593aac554d211a556.jpg
БАКУ, 30 окт — РИА Новости. МО Азербайджана заявляет о пресечении попыток атаки ВС Армении в нескольких направлениях фронта. По данным военного ведомства, боевые операции продолжались в ночь на 30 октября.Уточняется, что "в результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые"."Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два штурмовика Су-25, три танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 Град, десять различных видов пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика", один ЗРК "Оса", одна радиолокационная станция П-18, четыре единицы автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", — говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578300700_103:0:932:622_1400x0_80_0_0_6bc3d2a4f267b00677226c2b0b4c75dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, су-25, т-72 "урал", нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Баку заявил о попытке атаки Еревана в нескольких направлениях фронта

08:00 30.10.2020 (обновлено: 10:43 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВоенная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе
Военная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 окт — РИА Новости. МО Азербайджана заявляет о пресечении попыток атаки ВС Армении в нескольких направлениях фронта. По данным военного ведомства, боевые операции продолжались в ночь на 30 октября.

"В течение дня 29 октября и в ночь на 30 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", — заявляет пресс-служба оборонного ведомства.

Уточняется, что "в результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".
"Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два штурмовика Су-25, три танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 Град, десять различных видов пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика", один ЗРК "Оса", одна радиолокационная станция П-18, четыре единицы автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуши.

Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
1 из 4

Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
2 из 4
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото : Armenian unified infocenter

Последствия обстрелов в Степанакерте.

Последствия обстрелов в Степанакерте
3 из 4

Последствия обстрелов в Степанакерте.

© Фото : Armenian unified infocenter
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на окраине Степанакерта.
Последствия обстрела на окраине Степанакерта
4 из 4
Последствия обстрела на окраине Степанакерта.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Последствия обстрелов в Степанакерте.

© Фото : Armenian unified infocenter
4 из 4
Последствия обстрела на окраине Степанакерта.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕСу-25Т-72 "Урал"Нагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20, раненых до 786
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Лента новостейМолния