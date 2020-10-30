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https://ria.ru/20201030/izmir-1582332719.html
В турецком Измире могут находиться не более сотни российских туристов
В турецком Измире могут находиться не более сотни российских туристов
Организованных российских туристов в турецком Измире, где произошло землетрясение, сейчас нет, так как туроператоры не предлагают путевки по этому направлению,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:50
2020-10-30T17:50
туризм
туризм
туристы
измир (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
измир
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Организованных российских туристов в турецком Измире, где произошло землетрясение, сейчас нет, так как туроператоры не предлагают путевки по этому направлению, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентства (АТА) Наталия Осипова.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, где сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос."Российские туроператоры сейчас не предлагают путевки в район турецкого Измира, поэтому можно сказать, что организованных туристов там сейчас нет", — сказала Осипова. Она также напомнила, что прямых авиарейсов из России в Измир пока нет.В туроператорских компаниях РИА Новости подтвердили, что специальных туров в Измир не предлагают."Вообще это не самое популярное направление у россиян. Однако наши соотечественники иногда выбирают его ради экскурсионной программы. Сейчас в Измир можно добраться только на регулярных рейсах через Стамбул. Поэтому теоретически там могут быть российские самостоятельные путешественники, но это очень сложно выяснить", — добавила Осипова.Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Измире сейчас могут находиться не более сотни российских туристов.
https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582312647.html
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туризм, туристы, измир (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, измир

В турецком Измире могут находиться не более сотни российских туристов

17:50 30.10.2020
 
© REUTERS / Tuncay DersinliogluПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Организованных российских туристов в турецком Измире, где произошло землетрясение, сейчас нет, так как туроператоры не предлагают путевки по этому направлению, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентства (АТА) Наталия Осипова.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, где сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос.
"Российские туроператоры сейчас не предлагают путевки в район турецкого Измира, поэтому можно сказать, что организованных туристов там сейчас нет", — сказала Осипова. Она также напомнила, что прямых авиарейсов из России в Измир пока нет.
В туроператорских компаниях РИА Новости подтвердили, что специальных туров в Измир не предлагают.
"Вообще это не самое популярное направление у россиян. Однако наши соотечественники иногда выбирают его ради экскурсионной программы. Сейчас в Измир можно добраться только на регулярных рейсах через Стамбул. Поэтому теоретически там могут быть российские самостоятельные путешественники, но это очень сложно выяснить", — добавила Осипова.
Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Измире сейчас могут находиться не более сотни российских туристов.
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