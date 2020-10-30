https://ria.ru/20201030/izmir-1582332719.html

В турецком Измире могут находиться не более сотни российских туристов

В турецком Измире могут находиться не более сотни российских туристов

Организованных российских туристов в турецком Измире, где произошло землетрясение, сейчас нет, так как туроператоры не предлагают путевки по этому направлению,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:50

2020-10-30T17:50

2020-10-30T17:50

туризм

туризм

туристы

измир (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

измир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582314938_0:300:1600:1200_1400x0_80_0_0_7bdefe17b2dcb433e3c3e2f08d79140b.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Организованных российских туристов в турецком Измире, где произошло землетрясение, сейчас нет, так как туроператоры не предлагают путевки по этому направлению, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентства (АТА) Наталия Осипова.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, где сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос."Российские туроператоры сейчас не предлагают путевки в район турецкого Измира, поэтому можно сказать, что организованных туристов там сейчас нет", — сказала Осипова. Она также напомнила, что прямых авиарейсов из России в Измир пока нет.В туроператорских компаниях РИА Новости подтвердили, что специальных туров в Измир не предлагают."Вообще это не самое популярное направление у россиян. Однако наши соотечественники иногда выбирают его ради экскурсионной программы. Сейчас в Измир можно добраться только на регулярных рейсах через Стамбул. Поэтому теоретически там могут быть российские самостоятельные путешественники, но это очень сложно выяснить", — добавила Осипова.Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Измире сейчас могут находиться не более сотни российских туристов.

https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582312647.html

измир (провинция)

измир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, измир (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, измир