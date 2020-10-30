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Главу Конституционного суда Украины обвинили в госизмене
Главу Конституционного суда Украины обвинили в госизмене
Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили уголовные дела о госизмене и по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:39
2020-10-30T17:24
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили уголовные дела о госизмене и по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.Со ссылкой на исполняющего обязанности директора ведомства Алексея Сухачева там уточнили, что начато досудебное расследование.По предварительной информации, председатель КС в июле 2018 года в составе группы лиц вопреки украинскому законодательству самовольно занял участок земли и заключил сделку, признав полномочия российских чиновников на "внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию России".Тупицкому может грозить от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Тупицкий заявил, что такая инициатива главы государства имеет признаки конституционного переворота.Он заявил, что не собирается уходить в отставку, а также не планирует являться на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали повесткой.
https://ria.ru/20201030/otstavka-1582291873.html
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украина, в мире

Главу Конституционного суда Украины обвинили в госизмене

16:39 30.10.2020 (обновлено: 17:24 30.10.2020)
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Конституційний Суд України
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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили уголовные дела о госизмене и по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Со ссылкой на исполняющего обязанности директора ведомства Алексея Сухачева там уточнили, что начато досудебное расследование.
Участник акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
14:54
Глава КС Украины заявил, что не собирается уходить в отставку
По предварительной информации, председатель КС в июле 2018 года в составе группы лиц вопреки украинскому законодательству самовольно занял участок земли и заключил сделку, признав полномочия российских чиновников на "внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию России".

"Таким образом, он, возможно, совершил деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины", — сообщили на сайте Госбюро.

Тупицкому может грозить от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Тупицкий заявил, что такая инициатива главы государства имеет признаки конституционного переворота.
Он заявил, что не собирается уходить в отставку, а также не планирует являться на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали повесткой.
Участница акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
14:31
Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований
 
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