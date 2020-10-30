https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html

Главу Конституционного суда Украины обвинили в госизмене

Главу Конституционного суда Украины обвинили в госизмене

Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили уголовные дела о госизмене и по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:39

2020-10-30T16:39

2020-10-30T17:24

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили уголовные дела о госизмене и по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.Со ссылкой на исполняющего обязанности директора ведомства Алексея Сухачева там уточнили, что начато досудебное расследование.По предварительной информации, председатель КС в июле 2018 года в составе группы лиц вопреки украинскому законодательству самовольно занял участок земли и заключил сделку, признав полномочия российских чиновников на "внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию России".Тупицкому может грозить от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Тупицкий заявил, что такая инициатива главы государства имеет признаки конституционного переворота.Он заявил, что не собирается уходить в отставку, а также не планирует являться на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали повесткой.

https://ria.ru/20201030/otstavka-1582291873.html

https://ria.ru/20201030/ks-1582284648.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире