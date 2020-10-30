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Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone
Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone
Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:22
2020-10-30T03:28
в мире
отношения
apple iphone
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone.По словам мужчины, к нему пришел клиент с женой и оставил для ремонта сотовый телефон. Когда мастер разобрал аппарат, он обнаружил внутри 100 долларов и записку.Специалист спросил своих подписчиков, как ему следует поступить, и они разделились во мнениях."Возьми сотню и уважай братский кодекс", — написал Mike."Не говори ей и верни ему деньги", — предложила ltannouss."Оставь деньги и скажи жене", — высказалась MeCd.
https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html
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РИА Новости
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в мире, отношения, apple iphone

Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone

03:22 30.10.2020 (обновлено: 03:28 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкiPhone
iPhone - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone.
По словам мужчины, к нему пришел клиент с женой и оставил для ремонта сотовый телефон. Когда мастер разобрал аппарат, он обнаружил внутри 100 долларов и записку.

"Пожалуйста, скажи моей жене, что телефон нельзя починить. Она хочет посмотреть историю звонков. Сто долларов твои, спасибо", — говорится в тексте письма, которое мастер продемонстрировал на видео на портале TikTok.

Специалист спросил своих подписчиков, как ему следует поступить, и они разделились во мнениях.
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"Возьми сотню и уважай братский кодекс", — написал Mike.
"Не говори ей и верни ему деньги", — предложила ltannouss.
"Оставь деньги и скажи жене", — высказалась MeCd.
 
В миреотношенияApple iPhone
 
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