https://ria.ru/20201030/izmena-1582202691.html
Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone
Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone
Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:22
2020-10-30T03:22
2020-10-30T03:28
в мире
отношения
apple iphone
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone.По словам мужчины, к нему пришел клиент с женой и оставил для ремонта сотовый телефон. Когда мастер разобрал аппарат, он обнаружил внутри 100 долларов и записку.Специалист спросил своих подписчиков, как ему следует поступить, и они разделились во мнениях."Возьми сотню и уважай братский кодекс", — написал Mike."Не говори ей и верни ему деньги", — предложила ltannouss."Оставь деньги и скажи жене", — высказалась MeCd.
https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, отношения, apple iphone