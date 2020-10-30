https://ria.ru/20201030/izmena-1582202691.html

Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone

Мастер по ремонту телефонов нашел неожиданное послание в корпусе iPhone

Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T03:22

2020-10-30T03:22

2020-10-30T03:28

в мире

отношения

apple iphone

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мастер по ремонту сотовых телефонов обнаружил необычное послание в корпусе iPhone.По словам мужчины, к нему пришел клиент с женой и оставил для ремонта сотовый телефон. Когда мастер разобрал аппарат, он обнаружил внутри 100 долларов и записку.Специалист спросил своих подписчиков, как ему следует поступить, и они разделились во мнениях."Возьми сотню и уважай братский кодекс", — написал Mike."Не говори ей и верни ему деньги", — предложила ltannouss."Оставь деньги и скажи жене", — высказалась MeCd.

https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, отношения, apple iphone