https://ria.ru/20201030/istorik-1582278406.html

Историк рассказал о различиях концлагерей в Моглино и Жестяной Горке

Историк рассказал о различиях концлагерей в Моглино и Жестяной Горке

Концлагеря нацистов в Моглино Псковской области и Жестяной Горке Новгородской области отличались тем, что в первом заключенных главным образом заставляли... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:04

2020-10-30T14:04

2020-10-30T14:04

татьяна ковалева

эстония

псковская область

новгородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131321_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1ad3d06064804b8c3560c681c503a7fe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Концлагеря нацистов в Моглино Псковской области и Жестяной Горке Новгородской области отличались тем, что в первом заключенных главным образом заставляли заниматься рабским трудом, а во втором – просто уничтожали.Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук Борис Ковалев, комментируя новые раскопки в Моглино. Там нашли останки еще 188 человек, в том числе нескольких десятков детей.По словам Ковалева, Жестяная Горка была "по сути местом уничтожения людей", а Моглино "напоминало концлагерь в Освенциме, поскольку там использовали рабский труд заключенных и вымогали деньги с их родственников".Кроме лагеря для военнопленных, в Моглино действовал внутренний, куда свозили евреев из Франции и Чехии, отметил историк.Это не означает, что Моглино не было массовых казней. В ходе недавних раскопок там нашли, возможно, место убийства десятков детдомовцев, в котором участвовал высокопоставленный чин СС, рассказал ранее РИА Новости директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.Ковалев в свою очередь предположил, что в Моглино некоторые "господа офицеры" могли убивать детей "из жалости".Вполне вероятно, что в ходе расследования станут известны и новые данные о погибших от рук нацистов в Моглино, добавил эксперт.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по статье "Геноцид".Между тем в минувший вторник Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20201026/80-let-bez-zhilya-komnatushka-v-obschezhitii-dlya-byvshey-uznitsy-kontslagerya-1581669039.html

https://ria.ru/20201030/strana-1582240605.html

https://ria.ru/20201029/genotsid-1582171868.html

эстония

псковская область

новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна ковалева, эстония, псковская область, новгородская область, общество