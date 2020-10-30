Историк рассказал о различиях концлагерей в Моглино и Жестяной Горке
© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Концлагеря нацистов в Моглино Псковской области и Жестяной Горке Новгородской области отличались тем, что в первом заключенных главным образом заставляли заниматься рабским трудом, а во втором – просто уничтожали.
Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук Борис Ковалев, комментируя новые раскопки в Моглино. Там нашли останки еще 188 человек, в том числе нескольких десятков детей.
По словам Ковалева, Жестяная Горка была "по сути местом уничтожения людей", а Моглино "напоминало концлагерь в Освенциме, поскольку там использовали рабский труд заключенных и вымогали деньги с их родственников".
Кроме лагеря для военнопленных, в Моглино действовал внутренний, куда свозили евреев из Франции и Чехии, отметил историк.
"Над этими несчастными жестоко издевались эстонские охранники, после чего появлялись "добрые немецкие европейцы" и предлагали им написать родне в неподконтрольные нацистам страны, например в Швейцарию и США, чтобы те выслали деньги и избавили близких от страданий в концлагере", - рассказал эксперт.
Это не означает, что Моглино не было массовых казней. В ходе недавних раскопок там нашли, возможно, место убийства десятков детдомовцев, в котором участвовал высокопоставленный чин СС, рассказал ранее РИА Новости директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.
26 октября, 21:3780 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали.
Ковалев в свою очередь предположил, что в Моглино некоторые "господа офицеры" могли убивать детей "из жалости".
"В конце концов, родителей расстреляли, ну а чего ребенку, по их логике, мучиться в жестоких реалиях войны?" - попытался Ковалев представить ход их мысли.
Вполне вероятно, что в ходе расследования станут известны и новые данные о погибших от рук нацистов в Моглино, добавил эксперт.
"Мы должны помнить не только имена героев войны, но и имена жертв военных преступников", - подчеркнул историк.
Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
29 октября, 19:40Немецкий прокурор оценил решение суда о геноциде советского народа
Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по статье "Геноцид".
Между тем в минувший вторник Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.