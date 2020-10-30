https://ria.ru/20201030/islam--1582269252.html

Нельзя восстановить честь пророка Мухаммеда, убивая людей, уверен муфтий

Нельзя восстановить честь пророка Мухаммеда, убивая людей, уверен муфтий

Убийства людей не могут восстановить честь и доброе имя ислама и пророка Мухаммеда, возмездие остается прерогативой Господа, несмотря ни на какие оскорбления,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:33

2020-10-30T13:33

2020-10-30T13:33

религия и мировоззрение

религия

кристиан эстрози

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Убийства людей не могут восстановить честь и доброе имя ислама и пророка Мухаммеда, возмездие остается прерогативой Господа, несмотря ни на какие оскорбления, заявил председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Его обращение опубликовано в пятницу на сайте ДУМ РФ.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет обороны.Равиль Гайнутдин сравнил карикатуры на Мухаммеда с оскорблением национального флага для патриотов, с той лишь разницей, что "насмешка над святой для разума и сердца памятью о Пророке… наносит еще более глубокие, незаживающие раны в души верующих людей вне зависимости от религии"."Публикация и дальнейшее тиражирование оскорбительных карикатур, которые мы самым решительным образом осуждаем, является грубейшей провокацией", - подчеркнул он. Вместе с тем, он призвал мусульман "не уподобляться невеждам", а сохранять свое достоинство и "подчеркивать величие Ислама поступками благородными и разумными"."Совершенные убийства ни в коей мере не могут считаться поступками по восстановлению чести и доброго имени Ислама и Пророка нашей религии (мир ему и благословение Аллаха). Сам Пророк (мир ему) при жизни сталкивался с самыми тяжкими оскорблениями, покушениями и злодеяниями, на которые неизменно отвечал прощением и великодушием", - написал Равиль Гайнутдин.По его словам, возмездие - "прерогатива Господа миров, а созидание и братство - призвание Его творений"."Наша пречистая религия в своем фундаменте является религией доброй воли и милосердия, религией сосуществования, а не вражды. Величие и святость Ислама невозможно пошатнуть картинками, оскорблениями, фильмами. Святость Пророка (мир ему) неуязвима перед кривлянием невежд", - сказал Гайнутдин.Также "от имени 25 миллионов мусульман России и себя лично" он принес соболезнования народу Французской Республики "в связи с бесчеловечным убийством трех безоружных людей у базилики Нотр-Дам в Ницце"."Мы категорически осуждаем самосуд и нападение на ни в чем не повинных людей в отместку за те или иные действия, разделяем боль, гнев и неприятие французских граждан, сопереживаем семьям, в которые сегодня пришло огромное горе. Мы скорбим вместе с французской нацией и всеми, кто не равнодушен чужому несчастью", - подчеркнул муфтий.Ранее ДУМ РФ призвали мусульман во Франции подавать в суд на авторов карикатур на пророка Мухаммеда и голосовать на выборах за кандидатов, которые могут принять законы в интересах защиты прав мусульман, а не совершать преступления, которые дискредитируют ислам. А российских имамов в организации попросили призывать паству к терпению в условиях фитны (смуты, провокации): "выверять каждое свое слово, произнесенное на публике – в мечетях и молельных залах, в СМИ и в частных домах".За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582164379.html

https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html

https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html

https://ria.ru/20201030/musulmane-1582195645.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, кристиан эстрози, эммануэль макрон, новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, франция, ницца, париж, общество