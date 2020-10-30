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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/islam--1582182627.html
Ислам не имеет ничего общего с исламизом, заявил имам из Франции
Ислам не имеет ничего общего с исламизом, заявил имам из Франции
Мусульмане Франции хотят жить в мире с соотечественниками, ислам не имеет ничего общего с исламизмом, заявил РИА Новости имам коммуны Дранси, что недалеко от... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:11
2020-10-30T08:11
религия и мировоззрение
религия
кристиан эстрози
новости - религия и мировоззрение
франция
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мусульмане Франции хотят жить в мире с соотечественниками, ислам не имеет ничего общего с исламизмом, заявил РИА Новости имам коммуны Дранси, что недалеко от Парижа, Ассен Шальгуми.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Полиция ранила и задержала нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом. Нападение расследует антитеррористический отдел прокуратуры.По словам Шальгуми, после убийства учителя в пригороде Парижа в его мечети молились за всех пострадавших. Он подчеркнул, что на оскорбление не нужно реагировать ненавистью."Мы помним, что наша религия и наш пророк учат нас не ненависти, а любви. Может быть, некоторые (верующие) против карикатур, им не нравится, что их пророка рисуют. Но никогда не нужно жестко реагировать. (Действовать) нужно посредством свободы, через рисунок, через любовь, а не посредством ненависти", - сказал имам.По его словам в департаменте Сен-Сан-Дени, где расположена коммуна Дранси, бок о бок проживают люди "более 140 национальностей", являя собой своего рода "символ Франции". При этом верующие "сильно напуганы и вынуждены нести двойное наказание: из-за терроризма и исламизма и, с другой стороны, по причине расизма", - добавил он."Нужно сопротивляться перед лицом исламизма. Ислам не имеет ничего общего с исламизмом... Мусульмане просят, чтобы их защитили, чтобы мирно жить и молиться. Мы хотим жить с нашими соотечественниками, какой бы ни была их религия. Мы хотим, чтобы поколения и поколения наших детей жили в мире. И, будучи патриотами, они уважали свою страну и законы своей страны. И чтобы их религия всегда оставалась их личным делом. Чтобы это был ислам, который называют просвещенным исламом", - сказал Шальгуми.Говоря о законопроекте по борьбе с исламистским сепаратизмом, предложенном президентом Макроном и его правительством еще до атак, имам согласился, что нужны законы и другие "необходимые вещи для того, чтобы искоренить исламизм и ненависть"."Этих людей, которые порождают ненависть, не должно быть слышно. Нужно закрывать интернет-сайты, высылать людей, (которые распространяют) ненависть. Я одобряю, мы одобряем (этот законопроект)", - сказал он.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582164379.html
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религия, кристиан эстрози, новости - религия и мировоззрение, франция, ницца, париж, в мире

Ислам не имеет ничего общего с исламизом, заявил имам из Франции

08:11 30.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВеликая мечеть в Париже
Великая мечеть в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мусульмане Франции хотят жить в мире с соотечественниками, ислам не имеет ничего общего с исламизмом, заявил РИА Новости имам коммуны Дранси, что недалеко от Парижа, Ассен Шальгуми.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Полиция ранила и задержала нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом. Нападение расследует антитеррористический отдел прокуратуры.
По словам Шальгуми, после убийства учителя в пригороде Парижа в его мечети молились за всех пострадавших. Он подчеркнул, что на оскорбление не нужно реагировать ненавистью.
"Мы помним, что наша религия и наш пророк учат нас не ненависти, а любви. Может быть, некоторые (верующие) против карикатур, им не нравится, что их пророка рисуют. Но никогда не нужно жестко реагировать. (Действовать) нужно посредством свободы, через рисунок, через любовь, а не посредством ненависти", - сказал имам.
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По его словам в департаменте Сен-Сан-Дени, где расположена коммуна Дранси, бок о бок проживают люди "более 140 национальностей", являя собой своего рода "символ Франции". При этом верующие "сильно напуганы и вынуждены нести двойное наказание: из-за терроризма и исламизма и, с другой стороны, по причине расизма", - добавил он.
"Нужно сопротивляться перед лицом исламизма. Ислам не имеет ничего общего с исламизмом... Мусульмане просят, чтобы их защитили, чтобы мирно жить и молиться. Мы хотим жить с нашими соотечественниками, какой бы ни была их религия. Мы хотим, чтобы поколения и поколения наших детей жили в мире. И, будучи патриотами, они уважали свою страну и законы своей страны. И чтобы их религия всегда оставалась их личным делом. Чтобы это был ислам, который называют просвещенным исламом", - сказал Шальгуми.
Говоря о законопроекте по борьбе с исламистским сепаратизмом, предложенном президентом Макроном и его правительством еще до атак, имам согласился, что нужны законы и другие "необходимые вещи для того, чтобы искоренить исламизм и ненависть".
"Этих людей, которые порождают ненависть, не должно быть слышно. Нужно закрывать интернет-сайты, высылать людей, (которые распространяют) ненависть. Я одобряю, мы одобряем (этот законопроект)", - сказал он.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
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