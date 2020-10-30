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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/investory-1582362529.html
Зампред Центробанка и эксперты дали советы начинающим инвесторам
Зампред Центробанка и эксперты дали советы начинающим инвесторам
Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин и международные инвесторы порекомендовали начинающим инвесторам диверсифицировать свои вложения, вкладывать на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:27
2020-10-30T21:28
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
ким ён сам
джим роджерс
allianz se
центральный банк рф (цб рф)
тайвань
китай
сша
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин и международные инвесторы порекомендовали начинающим инвесторам диверсифицировать свои вложения, вкладывать на долгий срок и помнить, что дополнительный доход всегда связан с риском."То есть в этом смысле это долгосрочные инвестиции, те средства, которые вы накапливаете, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать без депозита в банке. И третий момент, надо всегда помнить, что дополнительный доход всегда связан с дополнительным риском", - добавил зампред ЦБ.Потапов в свою очередь отметил, что основу вложений российских инвесторов сейчас составляют облигации. "Если посмотреть на структуру у нас, то рубли и доллары примерно составляют 50:50 – это то, что сейчас в среднем вложения в консервативные инструменты… Если посмотреть на общую аллокацию акций "Россия"/ "не Россия", у нас это треть "не Россия", а примерно 65% - это Россия… Мне кажется, что в принципе, среднее представление инвесторов (об инвестициях – ред.) довольно сбалансировано", - добавил он.Советы международных инвесторовВ целом большинство международных инвесторов форума отметили необходимость диверсифицировать риски. Глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хоффрихтер призвал диверсифицировать инвестиции всеми возможными способами: держать в портфеле различные активы, в том числе диверсифицировать бумаги по различным регионам.Хоффрихтер порекомендовал приобретать рисковые активы, при этом уточнил, что это должны быть акции различных регионов мира. "Не только ориентироваться на динамику цен дорогих секторов, а пытаться ориентироваться и на доход от дивидендов. Еще один важный совет, который я хотел бы дать, – это мыслить долгосрочно: не пытаться ловить все технические взлеты и падения, а покупать и держать", - сказал он.Как отметил глобальный руководитель подразделения развивающихся рынков Amundi Ерлан Сыздыков, если люди склонны к более высокому уровню риска, соответственно, рынок акций должен иметь больший вес в их портфеле."Если мы говорим о 2021 годе, то акции всегда достаточно интересный актив, но я бы не покупал акции США, так как и там "пузырь". Я бы сказал, что серебро - очень интересный актив. Товарные активы демонстрируют очень интересные показатели, например сахар", - сказал известный международный инвестор Джим Роджерс.А основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус отметил, что сегодня он видит возможности на развивающихся рынках. "Мы видим, что для нас они представляют большую возможность, чем американский рынок. Тем более посмотрите на политическую ситуацию в Америке, вряд ли там в ближайшее время что-то выправится, поэтому я бы обратил внимание на развивающиеся рынки, а под ними я подразумеваю Китай, Тайвань, Индию, Южную Африку, даже Турцию, Бразилию", - сказал он.Сам Мобиус при выборе бумаг смотрит на тот сектор экономики, в который собирается инвестировать, и прогнозирует, будет он расти или нет; также обращает внимание на доходность компании: какой будет доходность в будущем, какой она была исторически.Также знаменитый инвестор вместе со своими управляющими смотрит на рентабельность инвестиций, пытается понять, сколько они получат от активов, купленных ими, обращают внимание на менеджмент компании, как они управляют. При выборе акций он ориентируется и на "акции роста", и на "стоимостные акции", на дивиденды компании.
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https://ria.ru/20201030/obligatsii-1582290051.html
https://ria.ru/20201029/vtb-1582126339.html
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ким ён сам, джим роджерс, allianz se, центральный банк рф (цб рф), тайвань, китай, сша, экономика

Зампред Центробанка и эксперты дали советы начинающим инвесторам

19:27 30.10.2020 (обновлено: 21:28 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин и международные инвесторы порекомендовали начинающим инвесторам диверсифицировать свои вложения, вкладывать на долгий срок и помнить, что дополнительный доход всегда связан с риском.

"Наверное, три момента, которые хотелось бы подчеркнуть. Первое, это безусловно будет диверсификация, второе - это то, что действительно, инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг, он исчисляется годами. Да, туда можно вкладывать сбережения, которые вам не понадобятся в течении трех-пяти лет, поскольку должна быть возможность, так скажем, пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить", - сказал Заботкин на международном форуме "Россия Зовет!" в ответ на вопрос старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Потапова.

"То есть в этом смысле это долгосрочные инвестиции, те средства, которые вы накапливаете, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать без депозита в банке. И третий момент, надо всегда помнить, что дополнительный доход всегда связан с дополнительным риском", - добавил зампред ЦБ.
Потапов в свою очередь отметил, что основу вложений российских инвесторов сейчас составляют облигации. "Если посмотреть на структуру у нас, то рубли и доллары примерно составляют 50:50 – это то, что сейчас в среднем вложения в консервативные инструменты… Если посмотреть на общую аллокацию акций "Россия"/ "не Россия", у нас это треть "не Россия", а примерно 65% - это Россия… Мне кажется, что в принципе, среднее представление инвесторов (об инвестициях – ред.) довольно сбалансировано", - добавил он.
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Советы международных инвесторов

В целом большинство международных инвесторов форума отметили необходимость диверсифицировать риски. Глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хоффрихтер призвал диверсифицировать инвестиции всеми возможными способами: держать в портфеле различные активы, в том числе диверсифицировать бумаги по различным регионам.

"Диверсифицироваться по классам активов: акции, облигации, валюты – как национальные, так и зарубежные. Но прежде всего нужно искать доходность – реальный доход от инвестиций", - добавил управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.

Хоффрихтер порекомендовал приобретать рисковые активы, при этом уточнил, что это должны быть акции различных регионов мира. "Не только ориентироваться на динамику цен дорогих секторов, а пытаться ориентироваться и на доход от дивидендов. Еще один важный совет, который я хотел бы дать, – это мыслить долгосрочно: не пытаться ловить все технические взлеты и падения, а покупать и держать", - сказал он.
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Как отметил глобальный руководитель подразделения развивающихся рынков Amundi Ерлан Сыздыков, если люди склонны к более высокому уровню риска, соответственно, рынок акций должен иметь больший вес в их портфеле.
"Если мы говорим о 2021 годе, то акции всегда достаточно интересный актив, но я бы не покупал акции США, так как и там "пузырь". Я бы сказал, что серебро - очень интересный актив. Товарные активы демонстрируют очень интересные показатели, например сахар", - сказал известный международный инвестор Джим Роджерс.
А основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус отметил, что сегодня он видит возможности на развивающихся рынках. "Мы видим, что для нас они представляют большую возможность, чем американский рынок. Тем более посмотрите на политическую ситуацию в Америке, вряд ли там в ближайшее время что-то выправится, поэтому я бы обратил внимание на развивающиеся рынки, а под ними я подразумеваю Китай, Тайвань, Индию, Южную Африку, даже Турцию, Бразилию", - сказал он.
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Сам Мобиус при выборе бумаг смотрит на тот сектор экономики, в который собирается инвестировать, и прогнозирует, будет он расти или нет; также обращает внимание на доходность компании: какой будет доходность в будущем, какой она была исторически.
Также знаменитый инвестор вместе со своими управляющими смотрит на рентабельность инвестиций, пытается понять, сколько они получат от активов, купленных ими, обращают внимание на менеджмент компании, как они управляют. При выборе акций он ориентируется и на "акции роста", и на "стоимостные акции", на дивиденды компании.
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