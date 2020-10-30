https://ria.ru/20201030/ingalyatory-1582205296.html

В России появятся ингаляторы, которые будут сами дозировать лекарства

В России появятся ингаляторы, которые будут сами дозировать лекарства

Умные цифровые ингаляторы смогут самостоятельно выдавать дозу лекарств больным и сообщать врачу о качестве лечения, в московских клиниках такие устройства... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T06:18

2020-10-30T06:18

2020-10-30T06:18

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Умные цифровые ингаляторы смогут самостоятельно выдавать дозу лекарств больным и сообщать врачу о качестве лечения, в московских клиниках такие устройства появятся в конце 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Платформы НТИ".Первый пилотный проект с цифровыми ингаляторами уже стартовал в Забайкальском крае, до конца года его планируется расширить и на столицу."Сценарии применения устройств для помощи пациентам с COVID-19 уже готовы — их проверку планируется запустить в конце года в столичных государственных и частных клиниках. Это один из медицинских проектов, который НТИ весной предложила правительству для борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - отметил собеседник агентства.Директор по развитию "Живого дыхания" Антон Мельников пояснил РИА Новости, что 25-65% дозы с обычных ингаляторов оседает в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления. Цифровые ингаляторы позволяют лекарствам не оседать в верхних дыхательных путях и достигать пораженных отделов легких. "Цифровой контроль введения препарата позволит отследить время приёма, последовательность применения препаратов и дозу, которую необходимо доставить в лёгкие", - добавил он.

https://ria.ru/20201029/obezzarazhivateli-1582019765.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва