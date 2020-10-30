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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/informatsiya-1582285874.html
Эксперт заявил о серьезном информационном искажении в Белоруссии
Эксперт заявил о серьезном информационном искажении в Белоруссии
Ситуация в Белоруссии в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе из... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:35
2020-10-30T14:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
прибалтика
александр лукашенко
сингапур (страна)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе из Украины, Великобритании, Сингапура, а также Прибалтики, считает профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.По оценке эксперта, "информационных вбросов очень много". "Был проведен анализ, выяснилось, что в Белоруссии информационное влияние оказывают те же, кто воздействовал на Россию в период поправок в Конституцию, по COVID. То же самое сейчас в Белоруссии проявляется. Те же атаки мы видим на информпространство Белоруссии – серверы те же самые: Великобритания, Сингапур, Украина, Прибалтика и так далее, 5-6 стран", - считает политолог.Он уточнил, что активными акторами выступают Польша и Литва. "Польша - участник натовского блока, там есть центры, которые действительно оказывают информационное влияние активное", - заявил Сурма.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/lukashenko-1582278088.html
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html
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светлана тихановская, прибалтика, александр лукашенко, сингапур (страна), белоруссия, в мире

Эксперт заявил о серьезном информационном искажении в Белоруссии

14:35 30.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе из Украины, Великобритании, Сингапура, а также Прибалтики, считает профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.
"В Белоруссии идет серьезное информационное искажение. Этот проект стратегической коммуникации был запущен в Евросоюзе, он был вообще в Пентагоне разработан еще в начале века. Информационно разбалтывают эту ситуацию очень активно, доводят до состояния политической сингулярности, но чем она закончится - вопрос неясен", - заявил Сурма в ходе онлайн пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
14:03
"В плен никого не берем". Лукашенко обратился к протестующим
По оценке эксперта, "информационных вбросов очень много". "Был проведен анализ, выяснилось, что в Белоруссии информационное влияние оказывают те же, кто воздействовал на Россию в период поправок в Конституцию, по COVID. То же самое сейчас в Белоруссии проявляется. Те же атаки мы видим на информпространство Белоруссии – серверы те же самые: Великобритания, Сингапур, Украина, Прибалтика и так далее, 5-6 стран", - считает политолог.
Он уточнил, что активными акторами выступают Польша и Литва. "Польша - участник натовского блока, там есть центры, которые действительно оказывают информационное влияние активное", - заявил Сурма.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:35Протесты в Белоруссии
Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяПрибалтикаАлександр ЛукашенкоСингапур (страна)БелоруссияВ мире
 
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