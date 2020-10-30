Эксперт заявил о серьезном информационном искажении в Белоруссии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе из Украины, Великобритании, Сингапура, а также Прибалтики, считает профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.
"В Белоруссии идет серьезное информационное искажение. Этот проект стратегической коммуникации был запущен в Евросоюзе, он был вообще в Пентагоне разработан еще в начале века. Информационно разбалтывают эту ситуацию очень активно, доводят до состояния политической сингулярности, но чем она закончится - вопрос неясен", - заявил Сурма в ходе онлайн пресс-конференции.
По оценке эксперта, "информационных вбросов очень много". "Был проведен анализ, выяснилось, что в Белоруссии информационное влияние оказывают те же, кто воздействовал на Россию в период поправок в Конституцию, по COVID. То же самое сейчас в Белоруссии проявляется. Те же атаки мы видим на информпространство Белоруссии – серверы те же самые: Великобритания, Сингапур, Украина, Прибалтика и так далее, 5-6 стран", - считает политолог.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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