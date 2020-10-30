https://ria.ru/20201030/informatsiya-1582285874.html

Эксперт заявил о серьезном информационном искажении в Белоруссии

Эксперт заявил о серьезном информационном искажении в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе из... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:35

2020-10-30T14:35

2020-10-30T14:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

прибалтика

александр лукашенко

сингапур (страна)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе из Украины, Великобритании, Сингапура, а также Прибалтики, считает профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.По оценке эксперта, "информационных вбросов очень много". "Был проведен анализ, выяснилось, что в Белоруссии информационное влияние оказывают те же, кто воздействовал на Россию в период поправок в Конституцию, по COVID. То же самое сейчас в Белоруссии проявляется. Те же атаки мы видим на информпространство Белоруссии – серверы те же самые: Великобритания, Сингапур, Украина, Прибалтика и так далее, 5-6 стран", - считает политолог.Он уточнил, что активными акторами выступают Польша и Литва. "Польша - участник натовского блока, там есть центры, которые действительно оказывают информационное влияние активное", - заявил Сурма.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/lukashenko-1582278088.html

https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html

прибалтика

сингапур (страна)

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, прибалтика, александр лукашенко, сингапур (страна), белоруссия, в мире