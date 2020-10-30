Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/imperator-1582203664.html
Найдено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
Найдено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T04:37
2020-10-30T10:32
принц филипп, герцог эдинбургский
расстрел царской семьи романовых (1918)
николай ii
елизавета ii
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150967/79/1509677956_0:13:4520:2556_1400x0_80_0_0_eb2dd8a903cf7a6a787052143071d331.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели царской семьи.Маунтбеттен — племянник жены императора Николая II Александры Федоровны и дядя супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.Лорд опроверг версию, согласно которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.Как уточняет издание, Андерсон в 1922 году заявила, что она дочь Николая II Анастасия, выжившая после расстрела императорской семьи в Екатеринбурге, однако она не смогла доказать этого в суде. После Андерсон опознали как Франциску Шанцковскую, польскую фабричную рабочую, страдавшую от психического расстройства.Лорд Маунтбеттен проявил большой интерес к этому делу, участвовал в сборе улик, чтобы разоблачить Андерсон, и потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая ее иск.Также аристократ кратко охарактеризовал в письме и последнего российского царя.Издание отмечает, что письмо датируется 11 марта 1975 года. О его получателе, мистере Вудкок-Кларке, нет подробных сведений.
https://ria.ru/20200720/1574618490.html
https://ria.ru/20190131/1550203871.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150967/79/1509677956_549:0:3973:2568_1400x0_80_0_0_4ed7c4911f83a6435d687c5faebbe807.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
принц филипп, герцог эдинбургский, расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, елизавета ii, в мире

Найдено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

04:37 30.10.2020 (обновлено: 10:32 30.10.2020)
 
© Фото : Public DomainВеликая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Public Domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели царской семьи.
Маунтбеттен — племянник жены императора Николая II Александры Федоровны и дядя супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.
Лорд опроверг версию, согласно которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.

"Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра, великая княжна российская Анастасия, была убита вместе с остальными членами ее семьи, хотя в ее случае смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков. Этот вопрос вызвал долгие и дорогостоящие судебные тяжбы, но в конце концов Апелляционный суд Германии постановил, что, вне всяких сомнений, польская сельхозработница, принявшая имя Анна Андерсон, не была ни великой княжной Анастасией, ни ее сестрой великой княжной Татьяной, как она первоначально утверждала", — писал Маунтбеттен, фотографию письма приводит Daily Mail.

Как уточняет издание, Андерсон в 1922 году заявила, что она дочь Николая II Анастасия, выжившая после расстрела императорской семьи в Екатеринбурге, однако она не смогла доказать этого в суде. После Андерсон опознали как Франциску Шанцковскую, польскую фабричную рабочую, страдавшую от психического расстройства.
Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 21:05Религия и мировоззрение
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Лорд Маунтбеттен проявил большой интерес к этому делу, участвовал в сборе улик, чтобы разоблачить Андерсон, и потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая ее иск.
Также аристократ кратко охарактеризовал в письме и последнего российского царя.
"Император Николай II был обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем", — написал он.
Издание отмечает, что письмо датируется 11 марта 1975 года. О его получателе, мистере Вудкок-Кларке, нет подробных сведений.
Фотография императорской семьи Николая II - РИА Новости, 1920, 31.01.2019
31 января 2019, 15:39
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
 
принц Филипп, герцог ЭдинбургскийРасстрел царской семьи Романовых (1918)Николай IIЕлизавета IIВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20, раненых до 786
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Лента новостейМолния