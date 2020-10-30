https://ria.ru/20201030/imperator-1582203664.html

Найдено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

Найдено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T04:37

2020-10-30T04:37

2020-10-30T10:32

принц филипп, герцог эдинбургский

расстрел царской семьи романовых (1918)

николай ii

елизавета ii

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели царской семьи.Маунтбеттен — племянник жены императора Николая II Александры Федоровны и дядя супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.Лорд опроверг версию, согласно которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.Как уточняет издание, Андерсон в 1922 году заявила, что она дочь Николая II Анастасия, выжившая после расстрела императорской семьи в Екатеринбурге, однако она не смогла доказать этого в суде. После Андерсон опознали как Франциску Шанцковскую, польскую фабричную рабочую, страдавшую от психического расстройства.Лорд Маунтбеттен проявил большой интерес к этому делу, участвовал в сборе улик, чтобы разоблачить Андерсон, и потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая ее иск.Также аристократ кратко охарактеризовал в письме и последнего российского царя.Издание отмечает, что письмо датируется 11 марта 1975 года. О его получателе, мистере Вудкок-Кларке, нет подробных сведений.

https://ria.ru/20200720/1574618490.html

https://ria.ru/20190131/1550203871.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

принц филипп, герцог эдинбургский, расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, елизавета ii, в мире