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https://ria.ru/20201030/horror-1582273451.html
Россияне назвали самых страшных героев хорроров
Россияне назвали самых страшных героев хорроров
Опрос проекта Кино Mail.ru выявил, каких персонажей фильмов ужасов российские зрители боятся больше всего. В нем приняли участие 8000 пользователей. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:02
2020-10-30T18:02
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Опрос проекта Кино Mail.ru выявил, каких персонажей фильмов ужасов российские зрители боятся больше всего. В нем приняли участие 8000 пользователей.Респонденты выбирали из двенадцати злодеев из наиболее популярных хорроров, но у них также была возможность предложить свой вариант.Самым страшным для россиян оказался Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов". Его назвали 23% участников опроса. На втором месте клоун Пеннивайз из франшизы "Оно", на третьем — Джиперс Криперс из одноименных фильмов.Четвертую строчку заняла Самара Морган из "Звонка", пятую — Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят". В результате опроса выяснилось, что большинство его участников (45%) смотрят хорроры с удовольствием, а у 13% респондентов они вызывают улыбку. Любителей фильмов ужасов оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин (50% против 38%), и женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время просмотра (35% против 19%).
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Новости
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кино и сериалы, новости культуры

Россияне назвали самых страшных героев хорроров

18:02 30.10.2020
 
© Фото : New Line Cinema. 1984Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"(1984)
Кадр из фильма Кошмар на улице Вязов(1984) - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : New Line Cinema. 1984
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Опрос проекта Кино Mail.ru выявил, каких персонажей фильмов ужасов российские зрители боятся больше всего. В нем приняли участие 8000 пользователей.
Респонденты выбирали из двенадцати злодеев из наиболее популярных хорроров, но у них также была возможность предложить свой вариант.
Самым страшным для россиян оказался Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов". Его назвали 23% участников опроса. На втором месте клоун Пеннивайз из франшизы "Оно", на третьем — Джиперс Криперс из одноименных фильмов.
Четвертую строчку заняла Самара Морган из "Звонка", пятую — Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят".
В результате опроса выяснилось, что большинство его участников (45%) смотрят хорроры с удовольствием, а у 13% респондентов они вызывают улыбку. Любителей фильмов ужасов оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин (50% против 38%), и женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время просмотра (35% против 19%).
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 06:27Культура
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