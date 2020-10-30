https://ria.ru/20201030/horror-1582273451.html

Россияне назвали самых страшных героев хорроров

Россияне назвали самых страшных героев хорроров

Опрос проекта Кино Mail.ru выявил, каких персонажей фильмов ужасов российские зрители боятся больше всего. В нем приняли участие 8000 пользователей. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:02

2020-10-30T18:02

2020-10-30T18:02

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Опрос проекта Кино Mail.ru выявил, каких персонажей фильмов ужасов российские зрители боятся больше всего. В нем приняли участие 8000 пользователей.Респонденты выбирали из двенадцати злодеев из наиболее популярных хорроров, но у них также была возможность предложить свой вариант.Самым страшным для россиян оказался Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов". Его назвали 23% участников опроса. На втором месте клоун Пеннивайз из франшизы "Оно", на третьем — Джиперс Криперс из одноименных фильмов.Четвертую строчку заняла Самара Морган из "Звонка", пятую — Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят". В результате опроса выяснилось, что большинство его участников (45%) смотрят хорроры с удовольствием, а у 13% респондентов они вызывают улыбку. Любителей фильмов ужасов оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин (50% против 38%), и женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время просмотра (35% против 19%).

https://ria.ru/20201027/tarantino-1581628137.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры