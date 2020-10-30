https://ria.ru/20201030/gonka-1582254101.html

Эксперт: США попытаются втянуть Россию в разорительную гонку вооружений

Эксперт: США попытаются втянуть Россию в разорительную гонку вооружений

США планируют вовлечь Россию в гонку вооружений с целью истощить экономику страны, поэтому Москве следует сосредоточиться на асимметричном военном ответе,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:39

2020-10-30T12:39

2020-10-30T12:39

нато

московский центр карнеги

москва

европа

сша

дмитрий тренин

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США планируют вовлечь Россию в гонку вооружений с целью истощить экономику страны, поэтому Москве следует сосредоточиться на асимметричном военном ответе, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.По мнению эксперта, России нет нужды стремиться к паритету в обычных вооружениях с США - это недостижимо и грозит разорением казны. В то же время обычные Вооруженные силы должны обладать возможностями, не позволяющими США рассчитывать на безнаказанные агрессивные удары по России.Тренин отметил, что американское общество готово одобрять политику военных интервенций своего государства лишь в том случае, когда не существует угрозы для территории США.Именно поэтому Москве выгодно обладать оружием для нанесения ответного удара не только по инфраструктуре НАТО в Европе, но и самим Штатам, полагает эксперт.

https://ria.ru/20201030/sily-1582249780.html

https://ria.ru/20201026/rakety-1581555650.html

москва

европа

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, московский центр карнеги , москва, европа, сша, дмитрий тренин, в мире