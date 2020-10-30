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Эксперт: США попытаются втянуть Россию в разорительную гонку вооружений
Эксперт: США попытаются втянуть Россию в разорительную гонку вооружений
США планируют вовлечь Россию в гонку вооружений с целью истощить экономику страны, поэтому Москве следует сосредоточиться на асимметричном военном ответе,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:39
2020-10-30T12:39
нато
московский центр карнеги
москва
европа
сша
дмитрий тренин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США планируют вовлечь Россию в гонку вооружений с целью истощить экономику страны, поэтому Москве следует сосредоточиться на асимметричном военном ответе, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.По мнению эксперта, России нет нужды стремиться к паритету в обычных вооружениях с США - это недостижимо и грозит разорением казны. В то же время обычные Вооруженные силы должны обладать возможностями, не позволяющими США рассчитывать на безнаказанные агрессивные удары по России.Тренин отметил, что американское общество готово одобрять политику военных интервенций своего государства лишь в том случае, когда не существует угрозы для территории США.Именно поэтому Москве выгодно обладать оружием для нанесения ответного удара не только по инфраструктуре НАТО в Европе, но и самим Штатам, полагает эксперт.
https://ria.ru/20201030/sily-1582249780.html
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нато, московский центр карнеги , москва, европа, сша, дмитрий тренин, в мире

Эксперт: США попытаются втянуть Россию в разорительную гонку вооружений

12:39 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДмитрий Тренин. Закрытая сессия на тему "Россия-США: переосмысливая интересы"
Дмитрий Тренин. Закрытая сессия на тему Россия-США: переосмысливая интересы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США планируют вовлечь Россию в гонку вооружений с целью истощить экономику страны, поэтому Москве следует сосредоточиться на асимметричном военном ответе, заявил в пятницу директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
"Опираясь на превосходящую экономическую мощь, США будут постоянно будет провоцировать Москву на гонку ядерных и обычных вооружений. Россия, отвечая на вызов США, должна будет исходить из принципов стратегической стабильности и разумной достаточности, то есть сохранения постоянной действенности сдерживания США как потенциального противника", - сказал он, выступая с докладом на конференции "Огарковские чтения".
По мнению эксперта, России нет нужды стремиться к паритету в обычных вооружениях с США - это недостижимо и грозит разорением казны. В то же время обычные Вооруженные силы должны обладать возможностями, не позволяющими США рассчитывать на безнаказанные агрессивные удары по России.
Тренин отметил, что американское общество готово одобрять политику военных интервенций своего государства лишь в том случае, когда не существует угрозы для территории США.
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Именно поэтому Москве выгодно обладать оружием для нанесения ответного удара не только по инфраструктуре НАТО в Европе, но и самим Штатам, полагает эксперт.
"При асимметричности средств, привлекаемых Россией для сдерживания США, необходимо достигать симметричности угроз. Ответом на угрозы, создаваемые американскими силами передового базирования в Европе или в Азии, должно быть создание сопоставимых угроз для объектов, расположенных на территории Соединенных Штатов", - подчеркнул эксперт.
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НАТОМосковский Центр КарнегиМоскваЕвропаСШАДмитрий ТренинВ мире
 
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