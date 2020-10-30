Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи, заявила председатель ФОМС Елена Чернякова.
Глава фонда отметила, что накануне представители ФОМС приняли участие в совещании, проведённом под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
"На этом совещании были даны поручения министерству здравоохранения, федеральному фонду совместно со страховыми медицинскими организациями проработать предложения в законопроект, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи", - сказала Чернякова в ходе "круглого стола", организованного Комитетом Госдумы по охране здоровья.