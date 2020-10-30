https://ria.ru/20201030/golikova-1582233786.html

Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России

Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, в том числе в части, касающейся... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:04

2020-10-30T11:04

2020-10-30T11:04

елена чернякова

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи, заявила председатель ФОМС Елена Чернякова.Глава фонда отметила, что накануне представители ФОМС приняли участие в совещании, проведённом под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

https://ria.ru/20201027/travnikov-1581743174.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернякова, татьяна голикова, общество