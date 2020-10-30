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Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России
Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, в том числе в части, касающейся... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:04
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елена чернякова
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи, заявила председатель ФОМС Елена Чернякова.Глава фонда отметила, что накануне представители ФОМС приняли участие в совещании, проведённом под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
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елена чернякова, татьяна голикова, общество

Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России

11:04 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи, заявила председатель ФОМС Елена Чернякова.
Глава фонда отметила, что накануне представители ФОМС приняли участие в совещании, проведённом под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
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"На этом совещании были даны поручения министерству здравоохранения, федеральному фонду совместно со страховыми медицинскими организациями проработать предложения в законопроект, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи", - сказала Чернякова в ходе "круглого стола", организованного Комитетом Госдумы по охране здоровья.
 
Елена ЧерняковаТатьяна ГоликоваОбщество
 
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