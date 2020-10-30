https://ria.ru/20201030/genrikh-1582387084.html

В Британии выбрали чернокожую актрису на роль супруги Генриха VIII

В Британии выбрали чернокожую актрису на роль супруги Генриха VIII

Чернокожая актриса и модель Джоди Тернер-Смит сыграет роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн в сериале британского телеканала Channel 5, сообщает издание... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:36

2020-10-30T22:36

2020-10-30T22:36

культура

культура

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564221364_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_ff63c3efa6a89cc283f485a46551fcbd.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чернокожая актриса и модель Джоди Тернер-Смит сыграет роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн в сериале британского телеканала Channel 5, сообщает издание Deadline.Как обещает издание, сериал в трех сериях будет больше похож на психологический триллер, чем на историческую драму, и расскажет о событиях последних месяцев жизни Анны Болейн.Помимо Тернер-Смит, известной по роли в фильме "Квин и Слим", в сериале также снимутся актеры Паапа Эссьеду (сериал I May Destroy You), Талисса Тейшейра, Аманда Бертон и Бэрри Уорд. Продюсерами картины выступят Файе Уорд и Ханна Фаррелл.Телеканал Channel 5 поделился новостью в официальном Twitter, сопроводив её изображением короны.

https://ria.ru/20200929/casting-1577888875.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, великобритания