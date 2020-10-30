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В Британии выбрали чернокожую актрису на роль супруги Генриха VIII
В Британии выбрали чернокожую актрису на роль супруги Генриха VIII
Чернокожая актриса и модель Джоди Тернер-Смит сыграет роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн в сериале британского телеканала Channel 5, сообщает издание... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:36
2020-10-30T22:36
2020-10-30T22:36
культура
культура
великобритания
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чернокожая актриса и модель Джоди Тернер-Смит сыграет роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн в сериале британского телеканала Channel 5, сообщает издание Deadline.Как обещает издание, сериал в трех сериях будет больше похож на психологический триллер, чем на историческую драму, и расскажет о событиях последних месяцев жизни Анны Болейн.Помимо Тернер-Смит, известной по роли в фильме "Квин и Слим", в сериале также снимутся актеры Паапа Эссьеду (сериал I May Destroy You), Талисса Тейшейра, Аманда Бертон и Бэрри Уорд. Продюсерами картины выступят Файе Уорд и Ханна Фаррелл.Телеканал Channel 5 поделился новостью в официальном Twitter, сопроводив её изображением короны.
https://ria.ru/20200929/casting-1577888875.html
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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культура, великобритания
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Чернокожая актриса и модель Джоди Тернер-Смит сыграет роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн в сериале британского
телеканала Channel 5, сообщает издание Deadline
.
Как обещает издание, сериал в трех сериях будет больше похож на психологический триллер, чем на историческую драму, и расскажет о событиях последних месяцев жизни Анны Болейн.
"Драма прольет феминистский свет на последние месяцы жизни Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом тюдоровской Англии, ее желание обеспечить будущее для дочери Элизабет и жестокую реальность ее неспособности дать Генриху наследника мужского пола", - пишет Deadline.
Помимо Тернер-Смит, известной по роли в фильме "Квин и Слим", в сериале также снимутся актеры Паапа Эссьеду (сериал I May Destroy You), Талисса Тейшейра, Аманда Бертон и Бэрри Уорд. Продюсерами картины выступят Файе Уорд и Ханна Фаррелл.
Телеканал Channel 5 поделился новостью в официальном Twitter, сопроводив её изображением короны.