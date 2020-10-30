https://ria.ru/20201030/fridom-1582310640.html

"Фридом Финанс": успешные IPO теперь доступны широкому кругу инвесторов

"Фридом Финанс": успешные IPO теперь доступны широкому кругу инвесторов

О том, почему инвестиции в ценные бумаги набирают популярность в России и какие финансовые инструменты пользуются наибольшим спросом, РИА Новости рассказала... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:37

2020-10-30T16:37

2020-10-30T16:38

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О том, почему инвестиции в ценные бумаги набирают популярность в России и какие финансовые инструменты пользуются наибольшим спросом, РИА Новости рассказала операционный директор ООО ИК "Фридом Финанс" Галина Карякина:— Исследование финансового рынка, проведенное недавно ЦБ, показало, что объем портфелей ПИФов во II квартале 2020 года вырос на 4,7%, до 4,4 триллиона рублей. Портфели фондов для неквалифицированных инвесторов также показали положительную динамику – на 6,3% до 974 миллиардов рублей. Почему этот инвестиционный инструмент набирает популярность у инвесторов?— С начала этого года мы видим огромный рост интереса россиян к инвестициям в ценные бумаги. Это проявляется, в первую очередь, в притоке клиентов на Московскую биржу, где каждый месяц ставится новый рекорд по количеству открытых счетов. С начала года на Мосбирже прирост почти на 3 миллиона счетов, а общее число сейчас – больше 6,8 миллиона. Это связано со снижением ключевой ставки ЦБ, сокращением ставок по банковским депозитам и истечением срока ранее открытых вкладов, а также снижением курса рубля.Этот тренд совпал с бурным ростом зарубежных рынков акций, которые в среднем за первые 8 месяцев года принесли 10% в долларах и 25% в рублях. А ПИФы – самый простой и демократичный способ вложиться в зарубежные ценные бумаги. При этом сейчас большое количество ПИФов торгуется на биржах, и бумаги фондов можно купить напрямую. Это дает возможность воспользоваться опытом крупнейших управляющих компаний рынка, не обращаясь к ним, а лишь имея брокерский счет.— В чем различие между ПИФами и ETF, с которыми ПИФы часто сравнивают?— ETF (exchange-traded fund, торгуемый на бирже фонд — индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже) выпускаются по иностранному праву. ПИФы – российские фонды. В России пай – именная неголосующая ценная бумага. Для инвестора нет никакой практической разницы. И ETF, и ПИФы капитализируют дивиденды в фонд.— В начале сентября на Санкт-Петербургской бирже стартовали торги новым для российского фондового рынка продуктом, маркетмейкером которых выступает "Фридом Финанс". В чем его особенность?— Это ЗПИФ "Фонд первичных размещений". По сути, это корзина активов, в которой лежат акции компаний, вышедших на IPO на американском рынке. Покупая закрытый паевой фонд, нет нужды самостоятельно анализировать компании и подавать заявки в каждое отдельное первичное размещение. Фонд превзошел все наши ожидания и стал очень популярными у инвесторов, так как дал возможность поучаствовать в интересных историях IPO широкому кругу инвесторов в России.Наш рынок в плане IPO пока только развивается — здесь в год проходит менее пяти размещений. А в Америке за 2019-2020 годы публичными стали более 200 компаний — это живой рынок, инвесторами новых компаний становятся миллионы людей. Для бизнеса вывод своих акций на биржу — это не только возможность привлечь деньги на развитие не через кредиты и прямую продажу своих долей, но вообще большой шаг в развитии, выход на новый уровень. Компания становится публичной, повышает эффективность своей работы, раскрывает свою отчетность акционерам, ее успех отражается на котировках ее акций — и вся эта информация открыта и доступна инвесторам. Все известные бренды, продукцией и услугами которых мы сейчас пользуемся каждый день — смартфоны Apple, соцсеть Facebook, видео-конференции в Zoom, онлайн-покупки в интернет-магазинах Alibaba, кофе в Starbucks, — когда-то проводили IPO.На Мосбирже "Фонд первичных размещений" торгуется уже с июля. Покупая паи фонда, инвестор получает диверсификацию благодаря участию одновременно в нескольких IPO с равными долями, до 10% от активов в каждом размещении. Через три месяца с момента покупки акций позиции фиксируются, свободные средства фонда инвестируются в новые IPO или валютные облигации. Структура фонда каждый день раскрывается на специальном сайте. С сентября ЗПИФ доступен также и на Санкт-Петербургской бирже за доллары, что делает фонд независимым от курса рубль/доллар. На обеих биржах "Фонд первичных размещений" можно купить через любого брокера. Его можно покупать и на ИИС, получая дополнительную доходность за счет налогового вычета.Компании группы Freedom почти десять лет дают клиентам доступ к участию в первичных размещениях новых американских компаний на бирже, за эти годы именно IPO стало одной из "фишек" нашего бизнеса. Акции в фонд подбираются по алгоритму, составленному нашими аналитиками. Это важно, потому что IPO – рисковый инструмент. На рынок выходят сотни компаний, многие из них показывают впечатляющий рост сразу после размещения, но нужно проанализировать их бизнес, оценить перспективы.Важно и то, что "Фонд первичных размещений" доступен для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. По закону, чтобы участвовать в IPO компаний на иностранных биржах российскому инвестору нужно быть "квалом", то есть обладать определенным профессиональным опытом работы на финансовых рынках и знаниями или капиталом выше 6 миллионов рублей. А этот фонд позволяет и "неквалам" включить такой привлекательный инструмент как IPO в свой портфель.— Какие еще ПИФы, в составе которых иностранные акции, доступны инвесторам?— Первое место по доходности с начала 2020 года, по данным Investfunds, среди всех ПИФов занимает наш биржевой фонд "Лидеры технологий", его бумаги выросли на 86,3%. В фонд входят ценные бумаги 10 крупнейших американских техногигантов в сфере IT и высоких технологий: Microsoft, Amazon.com, Apple, Facebook, Google, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. Это локомотивы американской экономики, обеспечившие рост индекса S&P500 на 70% за последние полгода. Пандемия коронавируса и самоизоляция подстегнули интерес и потребность населения планеты в IT-технологиях. Онлайн-общение, удаленная работа, онлайн-шопинг, видеозвонки – все это будет в нашей жизни и дальше. Большинство высокотехнологичных компаний улучшили свои финансовые показатели. Мы всегда специализировались на американских эмитентах, особенно на высокотехнологичных компаниях, и рады, что благодаря этому продукту ценные бумаги таких брендов доступны инвесторам. Фонд "Лидеры технологий" торгуется на Мосбирже, порог входа тоже меньше 2000 рублей, притом что одна акция Apple, например, стоит сейчас более 100 долларов. Доля каждой компании в портфеле БПИФ "Лидеры технологий" не превышает 15%, что диверсифицирует потенциальные риски инвестора. Достаточно иметь открытый ИИС, брокерский счет или счет доверительного управления, чтобы купить паи фонда.Еще один фонд, который мы вывели в начале сентября на Санкт-Петербургскую биржу, это ИПИФ "Лидеры восстановления". Его активы включают бумаги 24 крупнейших компаний, таких как Amazon, Fortinet, Microsoft, Alphabet, Facebook, AMD и других. Эти компании показали внушительное восстановление после мартовской просадки американского рынка на фоне пандемии. Для диверсификации в состав фонда добавлены ОФЗ (облигации федерального займа — рублевые облигации, выпускаемые Минфином РФ) и иностранные депозитарные расписки.Мы видим большие перспективы в инструментах коллективных инвестиций и будем их развивать дальше. В ближайшее время запустим биржевой фонд облигаций.— Можно ли составить грамотный инвестиционный портфель только из ПИФ и ETF? Какая у него получится средняя доходность?— Классический долгосрочный портфель включает в себя долларовые акции и облигации, а также золото для хеджирования рисков самого доллара и альтернативные инструменты, например, это могут быть акции компаний, выходящих на IPO. Все это можно купить через ETF и биржевые ПИФы. Доходность будет зависеть от срока вашего инвестирования – это влияет на пропорцию рискованных и консервативных бумаг, а также от ваших личных финансовых целей и стратегии. Средняя ожидаемая доходность тем больше, чем на более долгий срок вы готовы вложить деньги.— Дайте совет инвесторам-новичкам: с каких инструментов начинать, на что обращать внимание?— Сейчас для всех инвесторов интересен американский рынок. Индекс S&P вырос после мартовского падения почти на 60%, превысил отметку в 3500 пунктов, и восходящий тренд продолжается. Индекс РТС за тот же период показал только 20% роста. В августе и сентябре российские инвесторы впервые вложили в иностранные акции больше денег, чем в отечественные. Возможность поучаствовать в росте рынка США и купить акции мировых гигантов дают ПИФы, с августа бумаги крупнейших американских компаний торгуются и на Мосбирже, а на Санкт-Петербургской бирже число иностранных эмитентов выросло уже почти до 1400.Конечно, каждый человек должен индивидуально подбирать инструменты под свои цели, сроки, валютную структуру расходов и собственный темперамент, чтобы потом не "выскакивать" из инвестиций с убытками на просадках. Проще всего начинать с ETF и ПИФов, поскольку там не требуется анализировать отдельные компании и отрасли. Если вы к этому не готовы, лучше в акции вкладывать минимальную часть ваших накоплений.— Ваш прогноз развития событий на фондовом рынке до конца осени? Чего ожидать инвесторам?— Рынок США сумел обновить максимум, несмотря на падение экономики. Конечно, и президентские выборы, и волны пандемии еще станут причиной всплесков волатильности на фондовом рынке. Однако локальные спады не так пугают, как нулевая доходность облигаций, поэтому в ближайшие кварталы на рост рынка будет влиять и недооцененность акций относительно облигаций. Дальнейшие перспективы зависят от мер монетарного стимулирования, успехов в борьбе с коронавирусом и разработке вакцин против COVID-19, восстановления экономики.Рынок США на фоне масштабного притока ликвидности переживает сейчас бум размещений, с начала года больше 150 компаний вышли на рынок – это IPO на общую сумму более 50 миллиардов долларов. Обратите внимание, NASDAQ сообщает о рекордном за последние 10 лет количестве IPO в третьем квартале, то есть спрос на рискованные инвестиции сейчас высокий, поэтому фонд IPO может быть удачной идеей для вложения. Мы не исключаем замедления в технологическом секторе, но, скорее всего, на фоне второй волны коронавируса потребность в IT-решениях и услугах технологичных компаний сохранится. Что касается России, то динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках.

https://ria.ru/20200822/bank-1576120323.html

https://ria.ru/20200806/1575448651.html

https://ria.ru/20200810/1575573750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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