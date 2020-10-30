https://ria.ru/20201030/frantsiya-1582251756.html

Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции

Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нужно изменить конституцию Франции, если ее положения не позволяют принимать необходимых мер для борьбы с терроризмом. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:27

2020-10-30T12:27

2020-10-30T12:27

кристиан эстрози

эммануэль макрон

франция

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нужно изменить конституцию Франции, если ее положения не позволяют принимать необходимых мер для борьбы с терроризмом.Эстрози отметил, что эту войну нельзя выиграть "мирными законами". Он также провел параллель между терроризмом и коронавирусом."С COVID-19 мы лишили французов определённых свобод, на которые они согласились для борьбы с вирусом. Исламо-фашизм - это вирус, на нашей территории постоянно взрываются бомбы", - сказал Эстрози.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Последствия теракта в Ницце LIVE: Последствия теракта в Ницце 2020-10-30T12:27 true PT1S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, эммануэль макрон, франция, ницца, париж, в мире