https://ria.ru/20201030/frantsiya-1582242670.html

В МВД Франции не исключили повторения атак, подобных произошедшей в Ницце

В МВД Франции не исключили повторения атак, подобных произошедшей в Ницце

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться, страна, как и многие другие,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:36

2020-10-30T11:36

2020-10-30T11:39

вооруженные нападения во франции

жеральд дарманен

эммануэль макрон

министерство внутренних дел франции

франция

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться, страна, как и многие другие, является мишенью исламизма и терроризма.На вопрос о том, является ли Франция главной мишенью исламизма и терроризма в мире, министр ответил, что страна, возможно, является не главной, но серьезной мишенью, так же, как и многие страны.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Совершивший атаку был быстро задержан.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582222450.html

франция

ницца

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, париж, в мире