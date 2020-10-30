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В МВД Франции не исключили повторения атак, подобных произошедшей в Ницце
В МВД Франции не исключили повторения атак, подобных произошедшей в Ницце
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться, страна, как и многие другие,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:36
2020-10-30T11:39
вооруженные нападения во франции
жеральд дарманен
эммануэль макрон
министерство внутренних дел франции
франция
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться, страна, как и многие другие, является мишенью исламизма и терроризма.На вопрос о том, является ли Франция главной мишенью исламизма и терроризма в мире, министр ответил, что страна, возможно, является не главной, но серьезной мишенью, так же, как и многие страны.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Совершивший атаку был быстро задержан.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582222450.html
франция
ницца
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вооруженные нападения во франции, жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, париж, в мире

В МВД Франции не исключили повторения атак, подобных произошедшей в Ницце

11:36 30.10.2020 (обновлено: 11:39 30.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться, страна, как и многие другие, является мишенью исламизма и терроризма.
"Мы на войне против врага, который одновременно является внутренним и внешним… К сожалению, нужно понимать, что другие события, похожие на эти абсолютно гнусные теракты, были и будут… Мы на войне против исламистской идеологии", - сказал Дарманен в эфире радиостанции RTL France.
На вопрос о том, является ли Франция главной мишенью исламизма и терроризма в мире, министр ответил, что страна, возможно, является не главной, но серьезной мишенью, так же, как и многие страны.
В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Совершивший атаку был быстро задержан.
Работа полиции на месте теракта в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 10:13
СМИ: во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
 
Вооруженные нападения во ФранцииЖеральд ДарманенЭммануэль МакронМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияНиццаПарижВ мире
 
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