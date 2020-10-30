https://ria.ru/20201030/fosfor-1582391621.html
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:32
2020-10-30T23:32
2020-10-31T00:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений."Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия. Оно применяется в лесах близ населенных пунктов", — написал Татоян на своей странице в Facebook.Он заявил, что по результатам его срочного расследования и работ по сбору информации, проведенных омбудсменом Карабаха, выяснилось, что в лесах в дневное и ночное время при вооруженных нападениях укрывается мирное население."То есть этот вид, присущий оружию массового поражения, используется азербайджанскими Вооруженными силами против окружающей среды и мирного населения. Его применение в подобных условиях находится под явным запретом международного права", — заявил Татоян.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджан со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости.
Омбудсмен Армении Арман Татоян
обвинил Азербайджан
в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений.
"Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия. Оно применяется в лесах близ населенных пунктов", — написал Татоян на своей странице в Facebook
.
Он заявил, что по результатам его срочного расследования и работ по сбору информации, проведенных омбудсменом Карабаха, выяснилось, что в лесах в дневное и ночное время при вооруженных нападениях укрывается мирное население.
"То есть этот вид, присущий оружию массового поражения, используется азербайджанскими Вооруженными силами против окружающей среды и мирного населения. Его применение в подобных условиях находится под явным запретом международного права", — заявил Татоян.
Ситуация в Карабахе
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку
и Ереван
возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджан со стороны Турции
(члена НАТО
). В свою очередь, Армения
входит в ОДКБ
.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.