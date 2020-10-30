https://ria.ru/20201030/fosfor-1582391621.html

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе

Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:32

2020-10-30T23:32

2020-10-31T00:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений."Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия. Оно применяется в лесах близ населенных пунктов", — написал Татоян на своей странице в Facebook.Он заявил, что по результатам его срочного расследования и работ по сбору информации, проведенных омбудсменом Карабаха, выяснилось, что в лесах в дневное и ночное время при вооруженных нападениях укрывается мирное население."То есть этот вид, присущий оружию массового поражения, используется азербайджанскими Вооруженными силами против окружающей среды и мирного населения. Его применение в подобных условиях находится под явным запретом международного права", — заявил Татоян.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджан со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире