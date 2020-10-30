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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/fosfor-1582391621.html
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:32
2020-10-31T00:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений."Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия. Оно применяется в лесах близ населенных пунктов", — написал Татоян на своей странице в Facebook.Он заявил, что по результатам его срочного расследования и работ по сбору информации, проведенных омбудсменом Карабаха, выяснилось, что в лесах в дневное и ночное время при вооруженных нападениях укрывается мирное население."То есть этот вид, присущий оружию массового поражения, используется азербайджанскими Вооруженными силами против окружающей среды и мирного населения. Его применение в подобных условиях находится под явным запретом международного права", — заявил Татоян.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджан со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе

23:32 30.10.2020 (обновлено: 00:06 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина на месте обстрела в городе Шуша
Вооруженный мужчина на месте обстрела в городе Шуша - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений.
"Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия. Оно применяется в лесах близ населенных пунктов", — написал Татоян на своей странице в Facebook.
Он заявил, что по результатам его срочного расследования и работ по сбору информации, проведенных омбудсменом Карабаха, выяснилось, что в лесах в дневное и ночное время при вооруженных нападениях укрывается мирное население.
"То есть этот вид, присущий оружию массового поражения, используется азербайджанскими Вооруженными силами против окружающей среды и мирного населения. Его применение в подобных условиях находится под явным запретом международного права", — заявил Татоян.
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Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджан со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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