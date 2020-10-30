https://ria.ru/20201030/finansirovanie-1582207340.html

Иностранцу дали шесть лет колонии за финансирование ИГ* из Новосибирска

Иностранцу дали шесть лет колонии за финансирование ИГ* из Новосибирска

Первый восточный окружной военный суд приговорил иностранца к шести годам колонии общего режима за содействие террористам, сообщили в УФСБ по Новосибирской... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:16

2020-10-30T07:16

2020-10-30T09:29

россия

новосибирск

новосибирская область

стамбул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1400x0_80_0_0_913f63b46f989da3a43cc41f519e8ff5.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 окт — РИА Новости. Первый восточный окружной военный суд приговорил иностранца к шести годам колонии общего режима за содействие террористам, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.Мужчина проживал в Новосибирске и регулярно переводил деньги в Стамбул для ИГ*. Его задержали в декабре 2019 года. На прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Сагида Казимагомедова к пяти годам колонии за перевод членам "Исламского государства"* более 700 тысяч рублей.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html

россия

новосибирск

новосибирская область

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новосибирск, новосибирская область, стамбул, происшествия