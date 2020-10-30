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Иностранцу дали шесть лет колонии за финансирование ИГ* из Новосибирска
Иностранцу дали шесть лет колонии за финансирование ИГ* из Новосибирска
Первый восточный окружной военный суд приговорил иностранца к шести годам колонии общего режима за содействие террористам, сообщили в УФСБ по Новосибирской... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:16
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россия
новосибирск
новосибирская область
стамбул
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 окт — РИА Новости. Первый восточный окружной военный суд приговорил иностранца к шести годам колонии общего режима за содействие террористам, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.Мужчина проживал в Новосибирске и регулярно переводил деньги в Стамбул для ИГ*. Его задержали в декабре 2019 года. На прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Сагида Казимагомедова к пяти годам колонии за перевод членам "Исламского государства"* более 700 тысяч рублей.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html
россия
новосибирск
новосибирская область
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россия, новосибирск, новосибирская область, стамбул, происшествия

Иностранцу дали шесть лет колонии за финансирование ИГ* из Новосибирска

07:16 30.10.2020 (обновлено: 09:29 30.10.2020)
 
© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Fotolia / ctpaep
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НОВОСИБИРСК, 30 окт — РИА Новости. Первый восточный окружной военный суд приговорил иностранца к шести годам колонии общего режима за содействие террористам, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.
Мужчина проживал в Новосибирске и регулярно переводил деньги в Стамбул для ИГ*. Его задержали в декабре 2019 года.
На прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Сагида Казимагомедова к пяти годам колонии за перевод членам "Исламского государства"* более 700 тысяч рублей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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